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Era de esperarse. ¿Ustedes creen que los cartistas tienen la intención de recortar sus beneficios para destinar a compras de medicamentos y mejores condiciones de vida para la gente?

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Desde que asumieron se autoasignaron beneficios en los tres poderes del Estado mientras los hospitales se caen a pedazos, las calles y rutas del país siguen rotas, la inseguridad aumenta y los servicios básicos cada vez más pobres.

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El año pasado los congresistas se autoaumentaron G. 5 millones en sus dietas y ahora a “KachiBachi” se le descubrió que cobraba millonarias bonificaciones, que equivalen al pago de tres salarios de médicos.

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Ayer los cartistas y aliados de la Cámara de Diputados dejaron sin quorum la sesión para no tratar los recortes de los groseros beneficios. ¿Más claros pueden ser, no pueden verdad? Merecen un reverendo “garrote” en las urnas en las internas y las generales municipales.

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En este segundo tiempo, por goleada sigue perdiendo el gobierno de “Pinocho” Peña y todavía falta mucho para el pitazo final.

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No solamente faltan medicamentos en los hospitales públicos e IPS sino también hay denuncias de supuestos hechos de abuso laboral y otras formas de violencia. La ministra Barán gua’u dice que va a intervenir. Puro cuento.

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En materia de educación, hay atrasos en la entrega de los kits escolares, a un mes del inicio de las clases.

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Obviamente que el ministro pa’i Ramírez minimiza todo esto. Utiliza la vieja estrategia de gobiernos paraguayos –especialmente colorados– de meter “el problema” bajo la alfombra. Le faltó culparle al gobierno anterior, típico de “Horror Colorado”.

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El impresentable intendente Bello hace cualquier cosa para intentar caerle bien a la gente. Lo mejor que puede hacer es renunciar. Sencilla es la receta.