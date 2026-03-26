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Intenta dar clases de moral y realiza acusaciones sin fundamentos cuando que tiene un “currículum” para no decir “prontuario” bien sucio.

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Hasta el gobierno de “Pinocho” Peña le tuvo que frenar porque estaba a punto de “comerse” la Finca 915 en la zona de Remansito, propiedad del Ministerio de Defensa.

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Desde el 2025 “KachiBachi” comenzó a cobrar gratificaciones, cosa que ningún titular del Congreso hizo. Por fin hizo algo “histórico”, pero dejando sin recursos del Estado para otros fines más útiles: medicamentos, insumos, salarios a médicos, etc.

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La ciudadanía debe saber que el cartismo no tiene ningún interés en gastar mejor el dinero de los contribuyentes. Al contrario, continúan con la máxima de su “Patrão”: “Usen y abusen”.

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Se creen los astutos y dicen que cumplen la “Ley Godoy”, de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Pero ese rubro es 111. Para ganar más entran por la ventana con otro rubro: remuneraciones extraordinarias o adicionales. Ahí está trampa.

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“KachiBachi” quiso joderle a la ciudadanía, pero fue pillado y ahora se hace el bravucón. Tiene que devolver todo lo cobrado desde 2025 si realmente tiene interés en contribuir en la “economía de guerra”. Vamos a esperar sentados.

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La senadora cartista Lizarella dio vuelta el calendario gregoriano del derecho y del revés. Dijo ayer que “el Miércoles es Viernes Santo”. ¿Cómo? Toda esta confusión para hacer un “puente legislativo” para ganar más días libres en Semana Santa.

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Ayer no hubo “humo blanco” con el rumor sobre una posible renuncia del senador “Chaqueñito” Vera. Hasta ahora es “puro humo” el anuncio.

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El cartismo malcrió un “monstruo político” que le da muchos dolores de cabeza, pero le regala un voto que suma para las decisiones. Por eso le aguantan. Además, si deja su banca, asume una suplente de Cruzada.