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En Semana Santa estaban a punto de dejarnos a pie y los transportistas –mediante amenaza de paro– le obligaron a que desembolsen más de US$ 7 millones.

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Este gobierno de “Pinocho” Peña tampoco tiene remedio en los hospitales públicos y en IPS. ¿Dónde fue a parar todo el dinero?

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Ni para entregar los kits escolares no son eficientes. A más de un mes del inicio de clases, aún faltan en algunas escuelas. Pero el pago para los cuates del “Hambre Cero” nunca se atrasa... por “sobre” todas las cosas.

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“Pinocho” Peña se quiso hacer gua’u del ídolo cuando se le preguntó por la negociación del Anexo C de Itaipú. Intentó decirle a la ciudadanía que no se preocupe porque él es el primer negociador. En fin.

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Luego de casi tres años de protección, los cartistas ya le perdieron la paciencia a su aliado el senador “Chaqueñito” Vera. Sacaron su chapa gua’u de “Dios, Patria, Familia” cuando escucharon los supuestos audios filtrados de Vera hablando de relaciones sexuales con menores. ¡Mirá un poco!

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Este chico hace raaato está cobrando su dieta y gozando de los beneficios sin mérito alguno, con la complicidad de los cartistas que interesadamente utilizaban el voto inmoral de este ciudadano.

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Pero aquí no termina la cosa. El cartismo no está realmente escandalizado por los audios, por la adjudicación irregular de viviendas sociales, etc. En realidad, preparan un nuevo golpe para apropiarse de su banca y otorgarle a otro colorado.

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Si “Chaqueñito” es expulsado o renuncia, debería asumir en su reemplazo la suplente de Cruzada Nacional, Lucía Mendoza, porque Vera ingresó al Senado por ese partido. Ocurre que los cartistas le “adoptaron” y ahora se creen dueños de su banca.

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Grande se estaría quemando el Dr. Julio Borba si acepta este “golpe” cartista.

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“Voluntariamente” funcionarios de la Muni fueron al acto de Camilo Pérez. Así ya arrancamos.