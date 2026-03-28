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“KachiBachi”, Chase, “Trato Apu’a” y otros “próceres” de “Horror Colorado” tienen que tragar un estanque entero de sapos porque le adoptaron, le malcriaron, le protegieron y le beneficiaron hasta con viviendas sociales.

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Ahora gua’u los cartistas se dieron cuenta de que este Chaqueñito es un impresentable. Sacan su chapa de “Dios, Patria y Familia” para castigarle.

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Los cartistas no tienen altura moral para exigirle renuncia alguna a Chaqueñito, porque no lo hicieron con Erico Galeano, condenado por nexos con el narcotráfico nada más y nada menos.

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A “Pinocho” Peña le cuesta cada vez más ocultar su autoritarismo, totalitarismo y otros ismos... Ayer, enojado, destituyó a la hija del senador colorado no oficialista Juan Afara del Consulado en Miami.

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No le gustan a “Pinocho” las críticas y luego le critica a Nicolás Maduro para agradarle a Washington, con el único objetivo de conseguir el perdón al “Patrão” de la Avda. España. Más claro no podemos ser.

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En Buenos Aires hay un tal Porro que hace 11 años se desempeña como diplomático paraguayo. Pasan gobiernos colorados y nadie le molesta. Por lo visto tiene muy buenos padrinos.

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Peña no sería capaz de destituirle, por ejemplo, a la hija del gobernador D’Ecclesiis.

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El “puente Santo” ayer se cumplió a raja tabla de nuevo en el Congreso, salvo honrosas excepciones. Veremos si el lunes hay sesión extra del Senado y el martes reunión ordinaria de Diputados.

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Sole tiene razón cuando dice que el cartismo copa todos los poderes del Estado, incluida la Municipalidad de Asunción, y no se ven los resultados.

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Ayer, el intendente Bello pidió que “voluntariamente” funcionarios salgan a limpiar las calles. Solo se ubicaron en avenidas principales. Una medida populista y electoralista pro Camilo Pérez.