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Es muy posible que no se hubiese llegado a esta situación de “default selectivo” si es que en algunas instituciones no se hubiera despilfarrado tanto dinero en beneficio de unos pocos.
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Queda en evidencia que en esta desastrosa administración, nadie le hace caso a Santítere y cada uno anda por su cabeza. Para más, el verdadero poder está con reposo médico.
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Uno que tiene mucho que explicar a la ciudadanía sobre el motivo por el cual hizo vito con las bonificaciones para aumentarles escandalosamente el salario a sus operadores es KachiBachi.
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Este personaje quiere convencer de que está preocupado por la austeridad y el buen manejo administrativo cuando la verdad es que la única forma para que deje de robar es que se lo denuncie y se le publiquen sus andanzas en los medios de prensa.
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Ahora gua’u los de Horror Colorado se asustan de la conducta de Chaqueñito, luego de haberlo arropado y justificado todo el tiempo.
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Ojalá este sujeto de poca monta confiese a la ciudadanía todos los beneficios que recibió en pago a su voto disciplinado y quién le hizo esos pagos.
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Si hace eso, algo habrá valido la pena soportar durante casi tres años de sinvergüencerías y desatinos con la mirada cómplice de algunos de sus colegas.
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Comentan que está encarnizada la pelea en Horror Colorado por la candidatura a vicepresidente 2028. Raulito no las tiene todas consigo y están anotados Barujín y Cesarín, entre otros.
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Según dicen en el ambiente colorete, en breve saldrán a relucir algunos trapitos sucios muy ocultos, de un lado y de otro, para intentar ensuciar el camino. ¿Será?
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Hablando de Cesarín, dicen que consultó al TSJE si también podía poner a alguna de sus mascotas como candidatas a concejal suplente en Villarrica.