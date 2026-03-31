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“KachiBachi” y compañía son unos caraduras. Ayer sugirió que se le pida perdón al liberocartista Dionisio Amarilla. ¿Por qué no hace mea culpa por la expulsión de Kattya González? Eso sí que fue grosero.

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“Chaqueñito” no solo se merece la expulsión del Congreso, sino también una causa penal. Terrible lo que se escuchó en los audios filtrados. De confirmarse, merece un castigo ejemplar.

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Estamos en Semana Santa y no todo es castigo; hay también perdones. El senador Hernán “Petrocelli” Rivas fue sobreseído por los inquilinos del edificio de la Diosa Astrea por presunto uso de título falso de abogado. Ergo: ¿Es abogado? ¡Auxilio!

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Menos mal que no se le ocurrió a Rivas seguir Medicina porque íbamos a tener casos similares al de IPS cada tanto.

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Y hablando de IPS, en Ingavi le extirparon la mama equivocada a una mujer. Criminal lo que ocurrió. Menos mal que Ingavi es un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Imagínense si era un centro odontológico.

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La doctora tratante, la misma que intervino en el procedimiento, ya tiene que estar fuera del plantel. Pero no. Primero van a hacer un sumario. ¿Para qué si el hecho es evidente o intentan “enfriar” el caso?

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El titular del IPS, Jorge Brítez, no tiene interés ni autonomía para destituirle a nadie sin consultar con “su jefe”. Mientras tanto, los asegurados sufren “amputaciones” de todo tipo.

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¿Qué está pasando en la cartera de Estado de la “ministra mimada”? Algunos hablan de sanciones a los transportistas y otro dicen que no. Ahora, ¿quién castigará al MOPC por dejarles a los ciudadanos sin medios para trasladarse de un lugar a otro?

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Esperemos que frente a las máquinas de votación el elector se acuerde de la humillación que le hizo pasar este gobierno cartista. Ni hablemos de falta de medicamentos, atención médica, seguridad, etc.

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Se nota que las autoridades del gobierno de “Pinocho” Peña hace raaato que no se suben a un bus. Es fácil hablar desde las frías y burocráticas oficinas. Demuestran una falta de empatía terrible.

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¡Qué lindo sería que se aplique una “economía de guerra” de verdad para que las altas autoridades viajen por lo menos una semana en transporte público ida y vuelta a sus lugares de trabajo. De paso ahorramos combustible y se “humanizan”.

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Como se esperaba: No hay legítimo interés de los legisladores cartistas y aliados de eliminar groseros beneficios para las altas autoridades y demás funcionarios públicos que “desangran” la economía del país y a los contribuyentes.

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Postergaron ayer por 15 días en el Senado la eliminación de bonificaciones. Hoy Diputados hará lo mismo. O sea, nadie quiere soltar la “mamadera”. La “economía de guerra” es otro discurso cartista como “Dios, Patria, Familia”, “Vamos a estar mejor”, “los lacayos”, “Globalistas”, etc.

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Los “tuku karu” de los poderes del Estado trabajan todo el año y no solamente en Semana Santa.

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Los datos de pobreza del Gobierno solo están en su Power Point. Ñandeko este Gobierno sacó de la pobreza a 213.000 personas. Ese no es el paisaje que vemos todos los días en diferentes departamentos del país. Los nepobabies, correligionarios, cuates, etc. sí están mejor, pero no llega a esa cifra... ¿o sí?