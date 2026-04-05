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Los que sí “resucitaron” en el gobierno de “Horror Colorado” son algunos personajes y los “amigos bank”, que estaban en el fondo de la tabla.

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Pero por “sobre” todas las cosas, los que “resucitaron” económicamente son los cuates de los programas estrellas como “hambre cero”, “pupitres chinos” y otros fatos.

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En este caso los Poncio Pilatos fueron la Contraloría de Camilín y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Agustín Encina, quienes ni amagaron en protestar contra estos programas.

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Con la “bendición” de “Pinocho”, no le aplicaron ningún control a estos programas... para felicidad de los “cuates del poder”.

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No se puede entender por qué ningún directivo de la Caja de Jubilaciones Municipales está preso, luego de las humillaciones hacia los jubilados.

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Ni para la chipa les dieron y llevan un atraso en el pago de los haberes de al menos dos meses y medio. Criminal es lo que está pasando.

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Pero la fiscalía y la Justicia solo se apuran para agilizar los procesos ante los políticos de la oposición. Son lentos para los “amigos del poder” pero rápidos para quienes militan en la vereda de enfrente.

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La Constitución stronista sigue vigente en el Paraguay, pese al 2 y 3 de febrero: para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Y este gobierno cartista tiene mucho de Tembelo aunque para la exportación se presentan gua’u como los grandes demócratas, antiglobalistas, Dios, Patria y Familia.

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El dictador Stroessner odiaba a los médicos y el cartismo repite la receta: les castiga con falta de medicamentos, insumos, salarios de hambre, etc.

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Los médicos residentes del Hospital Nacional de Itauguá viven en condiciones infrahumanas en las piezas 2x2, con humedad, goteras, mosquitos, etc.

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Ahora el gobierno de “Pinocho” Peña anuncia la construcción de un nuevo hospital. ¿Por qué no piensan en reparar los que se encuentran en mal estado? Algún beneficiado hay por ahí.

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Cuando el Poder Judicial inauguraba edificios en diferentes ciudades un destacado abogado decía y con mucha razón: “Estamos habilitando edificios, ¿cuándo vamos a inaugurar la Justicia?”.

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Lo mismo ocurre con la Salud Pública. ¿Cuándo tendremos un servicio de calidad? Definitivamente tendremos que esperar el 16 de agosto de 2028. Con este gobierno ya no hay esperanzas.

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Los compatriotas que durante la Semana Santa viajaron al interior del país pudieron comprobar el mal estado de las rutas y caminos. Una vergüenza.

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¿Dónde van a parar las millonarias recaudaciones de los peajes? Supuestamente son para destinar a reparación de rutas y caminos, pero no se ve esa inversión.

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Los más beneficiados son los “amigos vialeros del poder”, incluido un senador, que sigue cobrando el servicio, gracias a sus buenos contactos con el equipo político que maneja este país.

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Después de la Semana Santa gua’u los legisladores se comprometieron a eliminar las bonificaciones que reciben. Ver para creer como dice Santo Tomás. Nunca legislan contra sus intereses. Todo lo contrario.