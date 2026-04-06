*****

No solamente el títere seguirá diciendo en cada entrevista que todo está de maravillas en el país, sino que piensan derrochar un millón y medio de dólares de Itaipú para inundar las redes y las calles con mensajes y carteles publicitarios a favor de sus candidatos en las municipales.

*****

Evidentemente, este gobierno sigue pensando que la ciudadanía en el Paraguay es tonta y no es consciente de las cosas que pasan y de quién es la responsabilidad.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por qué mejor no explican cómo es que mientras anuncian una “economía de guerra” para el país, a los Bachi, Latorre’i y sus operadores se les asignan millonarias bonificaciones y sobresueldos insultantes para el ciudadano de a pie que apenas llega a fin de mes.

*****

Ahora que vienen las municipales y que se dan cuenta de que la ciudadanía consciente les prepara una patada electoral a sus candidatos quieren gua’u hacerse los churros.

*****

Al mismo tiempo, algunos personajetes, como el diputado aprendiz de autoritario Gamarrín, amenazan a fiscales que, según él, “persiguen” a sus candidatos.

*****

Lo que hace mucho persiguen a esta gente –y no los puede alcanzar– son la honestidad, el decoro y el sentido común, entre otras virtudes republicanas de las que carecen absolutamente.

*****

A más de dos años y medio de haber asumido el cargo, estos parlamentarios aún no pisan tierra y ni siquiera saben cuáles son específicamente sus funciones.

*****

Como no llegan últimamente órdenes del quincho, no tienen mucho de qué ocuparse y en vez de pensar en cuestiones que ayuden a que el país mejore, se dedican al electoralismo y a lanzar frases sin sentido con la realidad que la mayoría vive.

*****

La expectativa ahora es ver quién será el reemplazante del comandante Valdovinos, quien desertó del MEF apenas él mismo anunció que entrábamos en una “economía de guerra”.

*****

Hay varias incógnitas que necesitan respuesta: ¿Se les pagará a los proveedores del Estado? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Qué pasará con el déficit fiscal? ¿Volverá a haber remedios en los hospitales? ¿Se reanudarán las obras públicas paradas?

*****

Semana intensa después de estos días santos...