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Esto no ocurrirá en la Cámara de Diputados con el cartista Rodrigo Gamarra, quien abiertamente solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y en particular a uno de sus integrantes, su correligionario Derlis Maidana, “que mire atentamente la actuación” de la fiscala Sophia Anatolia Galeano.

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¿Qué le molestó al impresentable diputado Gamarra? Que la fiscala imputó a la madre de un precandidato a la intendencia de Luque, Hugo Farías, cuate del legislador.

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Así se sigue manejando el Paraguay gobernado por “Horror Colorado”. Gamarra no será expulsado porque goza de la protección del titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), los demás cartistas y aliados.

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El senador Maidana debe confrontar a Gamarra, de lo contrario quedará pegado a esta amenaza. Como ambos son cartistas, entonces se protegen.

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Cuentan los que saben que un legislador le amenazó a una fiscala que está en el caso del senador cartista Hernán David Rivas.

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Ojalá que la agente fiscal denuncie con nombre y apellido para que se le raje del Congreso. Si es cartista difícilmente ocurra tal cosa. Pero al menos para que se le escrache y en el 2028 se le castigue en las urnas para enviarle a la llanura.

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“Pinocho” Peña le dio una soberana patada a la ñembo “economía de guerra”. Apunta a gastar US$ 1,5 millones para propaganda de Itaipú y de su gestión vía Parque Tecnológico Itaipú.

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Obviamente que para su primo político, a quien le convirtió en ministro, cualquier pregunta sobre este tema es “ridículo” y “ofensivo”.

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Así responden “los que ya están mejor” cuando se les pregunta sobre estos despilfarros y beneficios millonarios que preparan para los “perifoneros” amigos y alineados al poder. O sea, los ñembo antiglobalistas, neoplebeyos, etc.

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El senador Rivas es una especie de “therians” porque se percibe abogado cuando parece que no lo es. Su propio colega “Beto” Ovelar dijo que no se comporta como un profesional del Derecho.

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La justicia le sobreseyó pero no llegó al fondo de la cuestión porque utilizaron unos atajos para decir que la causa prescribió.

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Ojo que la Corte le suspendió la matrícula a Rivas. Cuando el legislador solicite que le devuelvan sus “derechos profesionales”, le podrían tomar un examen oral y público y que se televise. Con seguridad, va a tener un rating nivel sobrevuelo lunar.

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“KachiBachi” orquestó una maniobra que se pondrá en práctica mañana: planean hacerle jurar de vuelta a la senadora Lucía Mendoza (Cruzada Nacional), quien debe asumir en sustitución de Chaqueñito.

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De oficio la legisladora suplente debe ocupar su banca porque ya juró en setiembre de 2025 en sustitución justamente de Chaqueñito cuando fue suspendido por 60 días.

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Aquí viene la pregunta: Si la Corte falla a favor de Kattya González para que se reincorpore, ¿qué pasará? Según el plan de “KachiBachi”, no se podrá incorporar directamente y necesitará que 23 senadores hagan quorum para que vuelva a jurar.

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En este tipo de venganzas piensan todo el tiempo antes que mejorar el nivel de vida de la gente.