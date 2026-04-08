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Mientras tanto en el Comando de HC hay una feroz pelea interna por quién toma el control político de la situación mientras se recupera el “Patrão”.

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Algunos quieren arremeter con todo desde el Congreso y otros piden calma porque las fuerzas se están debilitando.

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Una alternativa es buscar el retorno de tres senadores con permiso –Leite, Riera y Baruja– para darle fuerza a la “raquítica” bancada. Si bien conservan números pero pierden en discurso... y pienso.

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Calé se resiste rotundamente a la vuelta de tres senadores porque de concretarse, su hijo el cero voto “Nano”, volvería a la fría suplencia, de donde nunca debió haber salido.

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Otro que está temblando es “Petrocelli” Rivas porque varios de sus colegas le sindican como supuesto autor del amedrentamiento a una de las dos fiscalas que le llevaron a un juicio por supuesto título mau.

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Le están alentando a la agente que haga la denuncia formal y presente las pruebas, requisitos indispensables para rajarlo del Congreso por supuesto uso indebido de influencias.

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Esta podría ser una salida política para evitar que “Nano” abandone la banca.

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Tal como estaba previsto, ayer la Cámara de Diputados, que preside Raúl Latorre (ANR, HC), quedó sin quorum y con esto se salvaron el senador Hernán Rivas y el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

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Latorre, “padrino” de los nepobabies, también actúa de “salvador” de sus correligionarios. El imputado Esteban Samaniego (ANR, HC) puede dar fe.

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Según la “mimada” ministra no hay paralización de obras. ¿Cómo? Si no pagan, ¿quién en su sano juicio va a trabajar gratis o con la incertidumbre de no saber si va a cobrar?

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Evidentemente que los integrantes del gobierno de “Pinocho” Peña viven en otro planeta e insultan la inteligencia de la gente.

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Su gastado discurso de que el gobierno anterior es culpable de todo en el Paraguay, ya resulta muy gordo. Estamos en el “segundo tiempo” y el país está perdiendo por goleada. Lo peor es que su DT no se da cuenta y cree que hay “sensaciones positivas”.

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Leite por ejemplo dice que en el gobierno de su “Patrão” no había “ni olor a coima”. ¿Olor? Calé le había acusado duramente al actual embajador por el caso de un frigorífico. ¿O caso el informe de EE.UU. no hablaba de soborno por la “enmienda mau”?

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El olor fue nauseabundo... inaguantable. Y Leite no se anima a decir nada con relación a los “sobres del poder” en este gobierno de “Pinocho”.