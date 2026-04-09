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El gobierno de “Pinocho” Peña se está cayendo a pedazos. Desde el “quincho mayor” están saliendo las críticas. No es poca cosa. Como mínimo le piden más cambios en el gabinete, pero el inquilino del Palacio de López se resiste tercamente.

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Nicanor le dio en el clavo: dijo que un jefe de Estado no puede ser amigo de sus ministros y tampoco tener vínculos cercanos con los proveedores del Estado. Le faltó agregar la presencia de “sobres” y los programas “estrellas” como Hambre Cero que se vienen denunciando desde el origen.

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Duarte Frutos reveló que hasta Alliana le pide cambios, pero “Pinocho” Peña hace galas de una soberbia estratosférica, que le está llevando al país en un abismo del cual costará salir en años.

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El embajador Leite había disparado también “munición pesada” contra el exministro de Economía y otras decisiones del gobierno cartista.

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Veremos hasta cuándo aguanta Peña la presión del “quincho mayor”. Evidentemente encargaron ver los números de aceptación popular y los resultados no son nada alentadores, con serias posibilidades de mudarse a la llanura en el 2028.

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Hasta el propio Alliana salió a decir que está dispuesto a someterse a una consulta. Por ahora nadie se anima a discutir su figura porque fue elegido a dedo por el “Patrão”. Pero como decía un viejo político colorado: La política es cambiante.

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El desbande ya comenzó en “Horror Colorado” porque las bases están “huérfanas” de cariño. Ergo: no hay ayudomí. La tesorería sigue en “reposo”.

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Cuentan los que saben que algunos dirigentes le pidieron colaboración a “Pinocho” para la campaña y este se negó. Y ahí comenzó otro lío.

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En todos los frentes de batalla hay problemas dentro del gobierno. Nicanor disparó también contra el titular de la DNIT, Oscar Orué. Le acusó de “liberación selectiva”, motivo por el cual cayeron las importaciones. ¡Cham!

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Hay muchos rumores sobre esta clase de operaciones. Algunas importaciones respaldadas por una acción de inconstitucionalidad y otros productos “viajan” sin ser molestados por la región Occidental. La “doctora” y un conocidísimo personaje continental gozan del beneficio gracias a sus buenos “enchufes” en el poder.

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“Pinocho” Peña tiene muchos defectos, pero acumula un mérito: lograr que toda la disidencia colorada se una contra el cartismo. Ayer presentaron una nota denunciando atropellos por parte del oficialismo de la ANR, a menos de dos meses de las reñidas internas municipales del 7 de junio.

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La carta presentada por los principales referentes de la disidencia colorada como Marito, Lilian, Hugo Velázquez, Afara, etc. acusa directamente a Honor Colorado de tener una conducta dictatorial, que consiste en perseguir a quienes piensan diferente.

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“Pinocho” está siguiendo la hoja de ruta de gobernantes que son incapaces de lograr mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. A falta de gestión, descarga su impotencia criticando a la prensa.

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“KachiBachi” recurre a la argelería para intentar explicar lo inexplicable: los groseros aumentos a sus cercanos funcionarios del Congreso. Dijo que ñandeko fue aprobado por el plenario. Pero la pregunta es: ¿Hizo algo para frenar este “carnaval”? Nada. Al contrario, en primer lugar se benefició.