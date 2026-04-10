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Esto fue en Palacio de López al tomar posesión de cargo del nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, quien reemplazó a Fernández Valdovinos.

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En el segundo acto presidencial, el ministro del Interior, Enrique Riera, se declaró peñista de la primera hora al alentar al jefe de Estado.

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Seguidamente expresó que “cuervos y carroñeros” se aprovechan del estado de salud del titular de la ANR. ¿A quién se habrá referido? No son muchos los que se sacan fotos con HacheCé últimamente en el “quincho”.

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De que hay “carroñeros”, sí los hay en los tres poderes del Estado que no perdonan ninguna partida presupuestaria para autoadjudicarse groseros beneficios mientras la ciudadanía deambula tratando de conseguir algún medicamento.

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Riera debería explayarse mejor sobre este asunto. No sabemos a quiénes realmente se refiere, pero todos los días se publican nombres de su movimiento que hacen un “festín” con el dinero público.

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Evidentemente las cosas no están muy bien en “Horror Colorado”. Hay una fuerte puja entre el cartismo del primer anillo versus el raquítico peñismo, que ya está mejor y cree que vivimos en un país de maravillas, según su powerpoint.

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Por lo visto tanta plata hay en las arcas públicas que hasta sobra para pagar millonadas en influencer y redes sociales para promocionar al gobierno de “Pinocho” Peña. ¿Por qué necesita hacer eso? ¿Qué hay detrás?

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Cuentan los que saben que el retorno de los ministros y embajador con permiso al Senado tiene una resistencia muy fuerte por varios motivos. En primer lugar, porque “Nano” volverá a la fría suplencia; en segundo lugar, porque “Pinocho” debe firmar los decretos correspondientes; y, en tercer lugar, porque nadie sabe a qué apuntan estas movidas.

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Desde el peñismo dicen que Nicanor se enojó porque “Pinocho” no le nombró a su hijo como viceministro. Así dicen por ahí los muchachis.

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El cartismo que rodea al “Patrao” sostiene que “Pinocho” está hundiendo el país y pone en las puertas del abismo a la ANR.

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Resulta curioso que en este ambiente electoral Pedro Alliana diga que se quiere someter a una encuesta para saber si es el mejor posicionado para ser candidato cartista a la presidencia en el 2028.

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Esto quiere decir que los números no son buenos. Y como nadie apuesta a perdedor, entonces a veces es mejor bajarse del caballo del comisario.

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Si es realmente así, “Houston estamos en problemas” tendría que decir “Pinocho”, porque su silla comienza a temblar.

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El Parque Caballero de Asunción está un desastre. Menos mal que tiene el nombre del fundador del Partido Colorado, con un gobierno y una municipalidad administrada por representantes de la ANR.

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Si ese parque se llamaba Mayor Vera o de algún otro referente liberal, iban a lotear ya.

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Mientras hay un “miniterremoto” político, Dalia López hace lo que quiere ahora en su lugar de reclusión. ¡Qué vulnerables son los uniformados de estos recintos! Con dinero todo se puede en esos sitios.