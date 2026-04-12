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Hasta Allianita, que ya había sido anunciado y confirmado varias veces como candidato “oficial” para el 2028, se permitió decir que “todavía no decidió”.

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Rápidamente fue llamado al quincho y al salir ya estaba nuevamente convencido de que era el único candidato, había sido.

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Menos mal, porque el Patrão no tiene otro personaje con el espinazo tan flexible y que le deba de forma tan evidente todos los cargos que ocupó hasta ahora.

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De todas formas, no debería confiarse tanto. El actual ya le salió bastante mal y aunque era presentado como un máster en economía que iba a manejar el país de taquito, al final terminó sin plata para pagar las cuentas del Estado.

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Habrá que ver cuánto dura la “pax” en Horror Colorado, ya que el ratito que el Patrão se descuidó hubo un desbarajuste que demostró que, a la menor oportunidad, hay varios que se van a apuñalar por la espalda sin miramientos.

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Los que aprovecharon el arco libre para escupir sapos y culebras contra el oficialismo fueron los de la disidencia colorada.

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Sin embargo, lo más probable es que después de las internas estén todos juntos, como suelen hacer.

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Es llamativa la capacidad (o caradurez) que tienen los candidatos colorados para tratarse mutuamente de “delincuente, inútil, corrupto, etc., durante la campaña electoral interna y después resulta que “todos somos 1”.

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Y hablando de caradurez, uno que tiene el rostro irrompible es CachiBachi. No da ninguna respuesta coherente a todas las pruebas que se le presentan de que se beneficia a sí mismo y a sus operadores políticos con dinero público y pretende acusar a otros.

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En un país medianamente serio, un personaje de esta clase jamás podría ser presidente del Congreso porque es un ejemplo más que evidente de alguien que quiere un alto cargo político solamente para llenarse de privilegios sin hacer nada útil a favor de la ciudadanía.

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Hay mucha expectativa en el ambiente político, económico, empresarial y en la gente en general sobre cómo hará el nuevo ministro de Economía para pagar las deudas y para que la gente recupere algo de su poder adquisitivo.

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En la presentación de Lovera, Santítere dijo varias cosas, pero en ningún momento habló de cortar despilfarros y privilegios.

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Parece cantado que se perforará la disciplina fiscal y, posiblemente, ya no habrá tanto “orden macroecónómico” y lindos números que al gobierno le gusta tanto dibujar.

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Del “vamos a estar mejor” hay que olvidarse definitivamente. En realidad, eso nunca estuvo en los planes. Eso solamente corría para ellos, sus familiares y “amigos”.

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A esta altura, a Santítere solamente le interesa llegar al final del mandato sin que lo saquen a patadas y terminar en la cárcel. Y mientras tanto seguir embolsillándose todo lo que pueda para cuando quede fuera del poder.

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La semana que viene debería tratar la Cámara de Diputados el proyecto para cortar las escandalosas bonificaciones y otros privilegios. Seguro no habrá quorum o aparecerá otra excusa para evitarlo.