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Obviamente, se quema el rancho y la consigna es sálvese quien pueda. A “Pinocho” se le pasó -seguramente- por la cabeza hacer las maletas, pero el “Patrao” le designó a dedo a Alliana y tendrá que aguantar -y la ciudadanía a él- hasta el 15 de agosto de 2028.... ¡una eternidad!

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Ahora Alliana dice que acepta ser el precandidato presidencial, pero cuentan los que saben que no está muy entusiasmado por varios motivos: tiene serias posibilidades de perder en las internas y en caso de ganar las generales recibirá un país “en ruinas”.

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No podrá criticarle al gobierno anterior, como están repitiendo hasta el cansancio ahora, porque es de “su amigo” Peña.

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Pero se sabe cómo terminan las amistades en política: acusaciones mutuas, culebrones, denuncias, plagueos, perdones, impunidad, etc.

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Mientras el “Patrão” se recupera, en el cartismo se están por sacar los ojos sus principales “líderes”. Claro, estamos a menos de dos meses de las elecciones y el ayudomí no llega. La dirigencia presiona y los referentes tienen un estanque de cocodrilos en sus bolsillos... eso desespera.

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El desafío inmediato para el cartismo es tratar de convencer que Camilo Pérez ñandecó es el cambio. ¿Cómo se entiende esto? Forma parte del mismo equipo político de Nenecho, Luis Bello, los concejales procartistas, etc..., los mismos que le están llevando a la ruina a la Capital.

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Lo llamativo es que Camilo Pérez sigue siendo presidente del Comité Olímpico Paraguayo y al mismo tiempo candidato cartista a la Intendencia de Asunción. ¿Eso es legal?

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Ojo que cuando un futbolista exhibe una remera que dice “Jesús me ama” en el festejo de un gol, se le sanciona. No dice: “Viva el Chapo Guzmán”... habla de Jesús, pero igual le castigan.

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Gua’u el deporte no se tiene que vincular con la política partidaria, la raza, la religión, etc. Pero el caso de Camilo es muy similar.

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Para intentar contrarrestar a Sole, el cartismo fogoneó un candidato ñembo opositor. Se hace llamar “Bukele’i”. Este personaje solamente la critica a Sole e ignora a los cartistas en sus discursos. ¡Qué curioso! Tiene cuatro patas y dice miau.

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Evidentemente Camilo Pérez necesita votos. Le avisaron que existe también el Bañado, donde hay -para él- electores y no ciudadanos.

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La pregunta del millón: ¿dónde están los US$ 185 millones de varias licitaciones a través de PTI-PY? En estas cosas son “geniales” los del gobierno: ocultar datos.

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Y después se llenan la boca de transparencia gua’u, etc., etc. Frente a la Contraloría de Camilín Benítez y de Contrataciones Públicas de Agustín deberían poner como rostro principal un feroz florero.

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Ni Camilín ni Agustín se quejan por eso. Parece que no les importa mucho cuidar el gran caudal de dinero público que pasa por un viaducto sobre sus respectivas oficinas. Están más preocupados en el presupuesto’i que manejan los intendentes, especialmente opositores al gobierno de “vamos a estar mejor”.

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Así funciona este país y así nos va.