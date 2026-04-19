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Parece que la frase “economía de guerra”, que Carli lanzó semanas después del fracaso de la ley de la reforma de la Caja Fiscal, conspiró contra ese plan. En realidad, dijo la verdad y eso molestó al cada vez más reducido entorno de “Pinocho” y a los “comensales” de este gobierno cartista.

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A nivel nacional, no se necesita ser economista graduado en universidades anglos para darse cuenta de que en el Paraguay se encienden los ojos del equino. La “guerra” que soporta la ciudadanía en sus bolsillos comenzó hace raaato con administraciones mayoritariamente coloradas que le “chupan” la sangre al fisco de diferentes modos.

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Lo que ocurre es que cada cinco años aparecen movimientos y sus respectivos “patrones”, “tendotá”, “único líder”, como quiera llamarse, lanzando recetas mágicas para el desarrollo del país.

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El cuento de “Vamos a estar mejor” se está alejando del horizonte y se le nota a “Pinocho” cada vez más enojado con los medios y periodistas que le cuentan a la ciudadanía cómo realmente está el país: “en terapia intensiva” y “secuestrado”.

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Pero los “amigos bank” de “Pinocho” sí que están mejor. Uno de ellos acaba de inaugurar un edificio gracias a los negocios con el Estado y a cara descubierta hicieron un acto oficial. Hay “sobrados” motivos.

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En Paraguay surgen cada vez más misterios de la vida política sin resolver. Uno de ellos se llama Hernán David Rivas, un ñembo abogado que llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde se les pone de rodillas a jueces y fiscales.

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Este chico tenía que ser rajado de un plumazo del Congreso por engañarles a la ciudadanía, a sus colegas y al sistema republicano. Tiene suerte que es colorado cartista, porque si fuera opositor ya iba a estar en cualquier penitenciaría.

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La pregunta del millón: ¿Por qué el cartismo le protege a este personaje? Hay varias teorías disparadas al aire, pero surge una que tal vez se aproxime a lo real: el padre del senador es intendente de la ciudad de Tomás Romero Pereira.

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Hasta ahí todo normal. Pero busca el rekutu y está en plena campaña electoral con apoyo directo del “Patrão”. Pero aquí viene un detalle importante: el intendente Hernán Ysidro Rivas es miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

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¿Qué pasó en la Conajzar últimamente? Apareció un nuevo competidor que tiene “onda verde” y que está muy ligado a los “amigos bank”. Obviamente que será adjudicado con el voto de Rivas padre.

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Por ahí se puede entender la protección del cartismo hacia “Petrucelli” Rivas. Como prácticamente se sabe que no tiene título legal, entonces se recurre al cuestionado permiso para dejar su banca.

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“Pinocho” Peña anunció con bombos y platillos el pagos de US$ 180 millones a las empresas constructoras que trabajan con el Estado. La pregunta es: ¿De dónde apareció tan rápido la plata?

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El solo cambio de un ministro no puede producir algo “tan mágico” ¿o sí? Fue el primer resultado del plagueo de la Feprinco contra el Legislativo principal y colateralmente contra “Pinocho”.

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Evidentemente la “mimada” ministra salió ganando en la pulseada pública con Carli.