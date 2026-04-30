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El “primazo” Villate está en la lista de apuntados como el “cerebro” de esta estrategia “histórica” del gobierno de “Pinocho” Peña.

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Sin éxito, Villate le quiere convencer a la ciudadanía que por cosas del azar o por causa de algoritmos vagabundos espaciales aparecen en las redes sociales las promociones al gobierno de “Pinocho”.

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Y lo peor: Que por un extraño sortilegio esa misma agencia colombiana viraliza la “campaña sucia” contra paraguayos que critican a “Pinocho”. ¡Qué curioso!

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En cualquier país civilizado es normal que los gobiernos sean criticados así como los poderes del Estado democráticos reciben las denuncias en su contra. Pero no buscan venganza, sino respuestas.

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En cambio, los autoritarios o aprendices de dictadores solo se miran en el espejo y todos los días se autopiropean. Cualquier parecido con “Horror Colorado” es pura casualidad.

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Le “explotó” en la cara “la bomba” al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Quería mantener en secreto los acuerdos con los herederos de Nicolás Leoz.

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Claro, su objetivo es insistir en una denuncia falsa para castigar al banco ligado a ABC en venganza porque se le está descubriendo.

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A propósito, hoy vence la décima prórroga que Petropar le otorgó a una firma catarí ligada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol. ¿Será que el gobierno de “Pinocho” Peña le exigirá que pague la garantía de fiel cumplimiento de más de US$ 3 millones? Amigos son los amigos.

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Un “monje negro” de la Presidencia había sido que tiene sus tentáculos en la Muni capitalina y además posee aspiraciones electorales futuras. Sin embargo, ayer sufrió un duró revés en la Junta Municipal, con la aprobación de la intervención del Mercado de Abasto por graves denuncias de corrupción.

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La concejala Rosanna Rolón (ANR) apuntó a un tal “Turi”, quien se erige como propietario del Abasto. Y después los cartistas como “Nenecho”, Bello y ahora Camilo Pérez se presentan como las promesas del cambio de Asunción.