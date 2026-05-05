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Emily, como buen alumno del fiscal general de Stroessner, Clotildo Giménez Benítez, permitió que sus fiscales se dejen manejar por quienes están “manchando la pelota”. Igualito que en la época de Tembelo. No cambió nada.

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Con el “profesor doctor”, el Ministerio Público ya no representa a la sociedad. Es el “garrote” del poder político.

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Tampoco persigue al crimen organizado como se debe.

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La pregunta del millón: reclamaron US$ 44 millones, pero devolvieron US$ 51 millones. Alguien se quedó con el vuelto.

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A propósito, cuentan los que saben que la ñembo firma de Qatar que representa Alejandro Domínguez Pérez, hijo de Alejandro Domínguez, se está “moviendo” porque Petropar ya ejecutó la póliza.

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En breve saltarán más datos.

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Latorre-i está de cama porque ayer –según dicen– le eligieron a Baruja como la dupla de Alliana. Se acabó el misterio. El “Patrão” ya ordenó.

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El cartismo está entre la espada y la pared con Erico Galeano. Le confirmaron la pena de 13 años por lavado. En estas condiciones ya debería ser rajado del Congreso. Se les cae el discurso de que combaten el narcotráfico.