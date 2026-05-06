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Y después le intentan convencer a la gente que gua’u ya no es cartista o que no está en la bancada.

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Obviamente que sigue como miembro principal de “Horror Colorado”. Si era de Añetete, Fuerza o Causa Republicana u opositor -con más razón- ya le iban a rajar del Congreso.

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A los cartistas se les cae el discurso de que gua’u combaten el narcotráfico, lavado de dinero y delitos conexos. Erico es una prueba de que siguen protegiendo a gente con “semejante prontuario”.

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¿No se olvidan que iba a jugar fútbol en Mburuvicha Róga con “Pinocho” Peña? Y la eterna excusa del jefe de Estado es que no es un problema del Ejecutivo sino un tema judicial. ¿En serio?

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Nadie cree este cuento.

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Mientras la Fiscalía de Emily sigue arrodillada a la Conmebol y al poder político de turno, suena a rabia la frase de que ni “Mandrake” podrá resolver el homicidio del querido fiscal Marcelo Pecci.

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Este domingo se cumplen cuatro años del asesinato en Colombia y en Paraguay -sospechosamente- no se ve interés en conocer quién o quiénes son los autores intelectuales.

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Para fabricar pruebas y ser cómplices de una persecución contra la libertad de prensa está firme la Fiscalía. A este paso vamos firme hacia un régimen totalitario.

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Otra vez viajó al exterior “Pinocho” Peña. En esta oportunidad a Taiwán y Filipinas. Su argumento es que posiciona ñandecó internacionalmente al Paraguay con sus visitas.

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Lamentablemente, en estos últimos años gente de su movimiento ubicó al Paraguay en el mapa: la declaración de significativamente corrupto según el gobierno de EE.UU., Marset, Erico Galeano, persecución a las ONG, a la prensa, a los periodistas, a opositores políticos, etc.

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Cuentan los que saben que el viaje al Asia es para “fogonear” una firma que está en Pirayú. Así dicen.

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No hay puntada sin hilo.

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La medio limón de Camilo ya se cree “primera dama”. Participa en actos oficiales del Gobierno.