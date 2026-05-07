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De hecho que los cartistas ya se “quemaron” desde el principio con la inclusión en la lista de senadores junto a Hernán David Rivas, Pedro Díaz Verón, Zacarías Irún, “KachiBachi”, Guadalupe Aveiro, Carlos Liseras y otros “próceres”.

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Recién ayer se dieron cuenta de que Erico había sido no es “digno” de ocupar una banca. Tardaron bastante en “ver la luz”.

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A los cartistas y sus perifoneros también se les cayó la máscara porque hasta el hartazgo sostenían que gua’u Erico ya no era de la bancada de “Horror Colorado”. ¿En serio? ¿Y por qué se reunieron para definir su salida del Congreso?

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Ahora la siguiente pregunta: ¿Hernán Rivas, el “Petrucelli”, sigue siendo de la bancada de “Horror Colorado”? Si la respuesta es positiva, es otra vergüenza más con la que cargan.

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Si se avergüenzan también de él, pues le tienen que revocar también el pedido de permiso para posteriormente rajarle del Congreso.

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¿Qué está esperando la Corte para dejar sin efecto de una vez por todas la matrícula de Rivas? Si tienen alguna duda le tienen que preguntar a José Duarte Penayo, titular de la Aneaes.

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El “marino” Fretes tiene que traer toda una “artillería pesada” para combatir la corrupción en IPS, un “monstruo” de millone$ de cabezas alimentado por el mundo político.

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De los seis miembros del Consejo, solo dos son nuevos. No es suficiente para una Primavera.

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Los cuatro restantes son parientes de La Mole. No solo tienen cara de piedra sino que están forrados de cuerpo entero con ladrillos.

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El gran culpable es “Pinocho” Peña a quien le tiembla la mano o no le interesa mejorar la salud pública. Solo le mira a IPS como una fuente de recaudación estatal para “alimentar” a los amigos del poder.

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El domingo se cumplen cuatro años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Seguro que Emily va a postear algo lacrimógeno. Pero en realidad no movió un dedo.

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Pero sí está listo para que la Conmebol de Alejandro Domínguez y/o el poder político aplique un “garrote” contra la prensa crítica.