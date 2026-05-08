--------

Había sido que un tal “Jimmy” no solo es un activista fanático de “Horror Colorado” sino que estuvo enchufado también en la EBY con un lindo salario que supera los G. 50 millones.

--------

Ni a los médicos que salvan vidas se les paga así en el sector público. Pero la plata sobra para aquellos que se “ensucian” la mano buscando “manchar” la honorabilidad de periodistas, medios de comunicación y políticos críticos al gobierno cartista de tinte totalitario.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si a esto le llaman “estrategas de la comunicación estatal”, dejaité nomás. Se parecen más a “sicarios digitales” con brazos políticos.

--------

Ahora salta el nombre de una venezolana como la persona que registró al menos una cuenta de la “campaña sucia”. Lo llamativo es que su número de cédula supera los 8 millones. ¿Será identidad falsa o real? Ya lo veremos.

--------

La “campaña sucia” y la persecución a los críticos al gobierno cartista es lo más visible de su gestión. ¡Qué lamentable!

--------

Mitic está metido hasta el cuello en este tema y ahora gua’u le desconocen al tal “Jimmy”.

--------

El fiscal Emily es también un especialista en eludir responsabilidades. No sabe nada del asesinato de Pecci. Intenta minimizar que sus fiscales son manejados a control remoto por los poderosos de este país como el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

--------

Su conducta similar a la del fiscal general stronista Clotildo Jiménez Benítez nos está llevando hacia una nueva dictadura.

--------

Ayer habló de que tiene independencia gua’u. ¿Por qué aceptó que su hijo sea comisionado a la Itaipú bajo este gobierno? Hay que ser y parecer.

--------

El cartismo usa una Constitución especial para su cuate Erico Galeano. Pero utilizó otra Carta Magna para Kattya González. Típico de autoritarios.

--------

Al senador Erico, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal, le dieron tiempo para que renuncie. A Kattya le rajaron de un plumazo en pleno receso parlamentario.

--------

Ojo que el senador con permiso Hernán Rivas sufrió un revés en la Corte. Se puede hacer un combo.