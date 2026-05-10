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Si los concejales cartistas se animan de nuevo a intentar dejar hoy sin quorum la sesión, saben que recibirán el repudio de la ciudadanía asuncena en las próximas elecciones.

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Ya no hay dudas de que el principal objetivo de este gobierno, encabezado por Pinocho Peña, es hacer negocios y repartirse el dinero público.

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Creen que serán impunes eternamente y, como todos los autoritarios, subestiman el poder de la reacción ciudadana.

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En realidad, no engañan a nadie. Ni de adentro ni de afuera.

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Si no, que se fijen en el contundente informe de la CIDH que habla de la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones.

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Es algo que todos sabemos desde hace mucho. Sin embargo, el oficialismo se ocupa de proteger a los chanchos de su chiquero, por más que la justicia los haya condenado.

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Reaccionan muy tarde, cuando ya están embarrados hasta el cuello. Encima se las quieren dar de patriotas por desembarazarse de sus monstruos.

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La cuestión ahora es: el senador capiateño ¿se irá solo o esperará que lo echen? Le dieron plazo hasta mañana, martes...

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A lo mejor, quiere quedarse hasta el final para ver quiénes se animan a soltarle la mano. Más de uno seguramente le debe favores...