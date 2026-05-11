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En el primer tiempo vivimos “Ley garrote” contra las ONG, persecución política a los adversarios a través de Fiscalía y la Justicia, procesos inventados contra medios de comunicación, mentiras instaladas contra críticos al cartismo y a “Pinocho Peña”.

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Paralelamente, programa$ de “engorde” para los “amigos bank” mediante “alimentos” del dinero público en detrimento de la salud y del bienestar del ciudadano.

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El senador líbero-cartista Dionisio Amarilla reveló su verdadera intención de candidatura al PLRA: evitar una alianza del principal partido opositor con el presidenciable Miguel Prieto (Yo Creo).

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O sea, permitir que el Partido Colorado y en particular el cartismo siga sometiendo al Paraguay como lo viene haciendo, controlando el Congreso y los demás poderes del Estado.

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“Lágrimas de cocodrilo” se derramaron el fin de semana por el cuarto aniversario del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

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Los que dicen ser sus amigos en la Fiscalía por rabia ya hubiesen concluido la investigación en Paraguay e identificado a los autores morales del horrendo crimen. Pero no ocurrió tal cosa. Al contrario, varios se arrodillaron al poder de turno.

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El busto de Pecci en la entrada del Ministerio Público hasta parece un monumento a la hipocresía e ingratitud humana.

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Si el busto hablara, les iba a gritar unas cuantas verdades a sus excompañeros.

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El cartista Camilo Pérez se queda mucho cuando se le pregunta que es del mismo equipo de “Horror Colorado”, del acusado “Nenecho” Rodríguez y de Luis Bello, quienes fundieron la Municipalidad de Asunción.