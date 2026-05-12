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Ojo que estos personajes son del mismo equipo político de Camilo Pérez. ¿De qué nueva Asunción estamos hablando? ¿Dónde está el cambio?

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Nueve concejales colorados intentaron salvar al acusado Nenecho y burlar a la ciudadanía. De esos nueve, siete buscan el rekutu con Honor Colorado. Ellos son: César “Ceres” Escobar, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga y Karina Acuña.

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Se le suma a la lista el concejal Carlos González de la disidencia colorada, quien también busca la reelección, pero como suplente.

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El domingo 7 de junio los afiliados de la ANR que buscan “resucitar” a la Capital deben recordar estos nombres y a qué claque política pertenecen para darles una “soberana patada” en las urnas electrónicas.

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El impresentable de Nenecho sigue con protección cartista.

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O Bachi Núñez o Raúl Latorre no saben que Nenecho hace sus insoportables conferencias de prensa desde el Congreso. ¡Qué raro que no sepan o se hacen de los desentendidos!

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El Senado hoy deberá confirmar la pérdida de sus bancas del condenado Erico Galeano y del investigado “Petrucelli” Rivas.

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Rivas ya presentó renuncia pero Erico se niega a dar un paso al costado porque no quiere perder su inmunidad. ¿Para qué la quiere realmente?

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La mansión que se está construyendo Rivas es imponente. Nivel los Carrington. Y la pregunta obligada: ¿de dónde sacó la plata?

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Si la propiedad está a nombre de otro, se le repite la misma pregunta hasta que alguien pueda responder ante la Justicia, si es posible.

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Tal vez su exsecretario del Jurado pueda aportar detalles. Dicen que anda trabajando por Itapúa y hasta tiene un título de la misma universidad... de dudosa procedencia, dicho sea de paso.

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Con razón la tibieza de Emily con Rivas. Había sido que formaba parte del plantel directivo de la Universidad Sudamericana, que le dio el título de abogado a Rivas.