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Una millonada de plata del Estado utilizó este personaje en sueldos y viáticos. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

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Si llega a asumir la Municipalidad de Asunción, Dios nos guarde. Ahí encontrará un presupuesto millonario. ¡Cuántos “nepobabies” más ubicará al igual “su líder” Latorre’i en Diputados!

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Camilo se presenta gua’u como “la renovación”, “el cambio”... Este personaje es del mismo equipo de “Nenecho”, Luis Bello y los concejales que votaron -sin éxito- por el “blanqueo” del balance 2025 de la desastrosa administración municipal.

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Esperemos que los buenos afiliados de la ANR de la Capital le apliquen un castigo histórico al candidato cartista el 7 de junio.

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Ayer el Senado aprobó meteóricamente las renuncias de Erico Galeano y de Hernán David Rivas, ambos integrantes del equipo de “Horror Colorado”.

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Los cartistas no los pudieron sostener más y con tristeza -para ellos- les soltaron la mano.

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Acto seguido, durante la sesión ordinaria entonaron el Himno nacional y le convocaron a una talentosa cantante para intentar olvidar la pena.

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Tan tristes estaban los cartistas y aliados porque les perdieron a dos cuates, que ni siquiera le prestaban atención a la intérprete. A tal punto que la joven reaccionó.

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Ojo que hoy Erico Galeano puede pisar ex-Tacumbú, que tiene un nombre más suave. Como ya no tiene inmunidad, entonces le pueden dictar la prisión preventiva a su condena de 13 años.

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Rivas debe someterse a un juicio oral el 3 de julio. Está fea la cosa para ambos.

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El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quiere convencerle a la SIP de que no persigue a la prensa crítica de su país. Se presenta como una especie de Mandela ante la comunidad internacional.

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Todo el mundo ahora sabe que la denuncia de Conmebol contra el banco ligado a un medio de prensa fue una causa armada.

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Ayer un día negro para la Justicia paraguaya. El Consejo de la Magistratura confía más en “Aldo canta cincuenta” como juez antes que el fiscal Deny Yoon Pak.