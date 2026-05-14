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Ahora le aparecen los “nepolímpicos”, con lindos suelditos pagados, obviamente, con el sudor de los contribuyentes.

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Y después se presenta como la solución de la Capital. Como si fuese que vino de la Luna y que no pertenece al “equipo de terror” del cartismo con Nenecho y Luis Bello, los “próceres” de la desastrosa administración municipal.

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Los “apóstoles” cartistas ayer estaban intentando defenderle a Camilo bajo el argumento de que los Panamericanos generaron mucho dinero. Casualmente “Patria’i” dice lo mismo.

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Por lo visto ese guión circuló a la misma velocidad que “la cloaca” de la “campaña sucia”.

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Con una chicana, Erico se salvó ayer por un pelito de ir a prisión.

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El excompañero de fútbol de “Pinocho” Peña no se aguantó y le interrumpió a su abogado. Por lo visto quería hablar demasiado. Esas ganas no tenía cuando era senador de “Horror Colorado”.

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Pero el condenado a 13 años por lavado de dinero y asociación criminal metió la pata de acá a la Luna. Le puso a Marset como ejemplo de la verdad.

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Además, dijo que es un perseguido político. ¿De quién? ¿Cruzada Nacional, Frente Guasu, etc.? Siendo colorado cartista no se puede argumentar tal cosa.

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Kattya, Marito, Mauri, Prieto y compañía pueden decir eso... pero Erico quien jugaba fútbol en Mburuvicha Róga con “Pinocho” Peña... Fuerza na.

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El fiscal general Emily ayer lució su hilacha de dictador al intentar hacerle callar a la diputada opositora Rocío Vallejo. Ya lo habíamos dicho: es el Clotildo Jiménez Benítez de la era “vamos a estar mejor”.

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Encima se presta a la persecución dirigida a control a remoto.

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Las máquinas de votación que provee una empresa ligada a los amigos de “Pinocho” lo único que garantizan es la victoria de los candidatos de “Horror Colorado”.

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Hay varias observaciones, están cajoneadas porque “patean” contra los intereses económicos y políticos de los cuates, que quieren seguir en el poder atropellando las urnas.