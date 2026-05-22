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Había sido que el tal Jimmy forma parte del plantel de “Comunicación Digital” de la Presidencia de la República. Una especie de “genio” de los “algoritmos” y demás satélites que rodean el firmamento.

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¿No era que no trabajaba en la Presidencia? “Pinocho” dijo eso el sábado pasado en San Lorenzo. Le está creciendo la nariz sin parar a este muchacho que prometió que “vamos a estar mejor”. Hasta el momento solo ellos..., la gente está peor.

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Este gobierno de “Horror Colorado” cree que nadie le va a descubrir. Se creen vivos porque viven como “ricos” en su burbuja de poder.

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Ojalá que no se haya utilizado dinero público para perseguir a la gente que expresa su descontento contra este desastroso gobierno.

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Aunque no sería nada raro, porque ya sacaron sus garras. No tienen nada de democrático. Desde el momento que se dedican a perseguir a oenegés, medios de comunicación, periodistas, políticos, ya estamos hablando de un gobierno totalitario.

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El exsenador cartista dejó de ser “ilustre ciudadano” de la ciudad de Capiatá, su feudo político y deportivo.

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Ya era hora. Hasta a Areguá extendió sus tentáculos para conseguir ese título nobiliario. De puro “chupamedias” le dieron, encabezado por el intendente Humberto Denis Torres (ANR, HC).

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Ni a Gabriel Casaccia o Rogelia Romero le hicieron tanta fiesta como a Erico. ¡Qué vergüenza!

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Esperemos que los responsables del deporte tomen nota y exijan que un estadio deje de llevar su nombre o al menos que ya no se programen partidos en ese escenario.

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Escandaloso todo lo que está apareciendo en IPS. Con razón que se habla permanentemente de descalabro financiero.

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Los gobiernos de turno y sus perifoneros tratan de culparles a los trabajadores y jubilados de la crítica situación, pero en realidad son los administradores en complicidad con el poder de turno.

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Jorge Brítez ya no puede seguir impune. ¿La Fiscalía de Emily está viendo todo lo que salta a la luz pública? ¿Cómo se entiende que el patrimonio de Brítez creció y la situación patrimonial de la previsional empeoró?