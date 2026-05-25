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El TSJE, a duras penas, esta semana permitirá que los apoderados de diferentes movimientos de la ANR y del PLRA hagan una revisión karape de los equipos.

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Seguro que este fin de semana estuvieron limpiando los “virus informáticos” que se alojaron en las máquinas. Ojo que la empresa que ganó la licitación está vinculada a los cuates de “Pinocho” Peña.

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Sospechosamente, un sector del PLRA y los cartistas, además de los perifoneros y trolls por supuesto, no están preocupados por las máquinas. Es más, dijeron que está todo bien, incluso.

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Varios apoderados demostraron que las máquinas no garantizaban el voto fiel de los electorales. Si a eso le llaman que está todo bien, algo no encaja.

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Mientras tanto, el continuismo de Nenecho y Luis Bello, Camilo Pérez, tiene las puertas abiertas de las instituciones públicas para que haga campaña electoral con los funcionarios.

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Además, cuentan los que saben que “Pinocho” ordenó “canilla libre” para su candidato.

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Evidentemente, “Pinocho” no le quiere a Asunción porque va a apoyar que el mismo equipo de “Horror Colorado” siga fundiendo la ciudad.

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Sin embargo, desde el “quincho mayor” interpretan que una derrota cartista puede ser fatal para las chances en el 2028. Les importa un comino la ciudad, el tema es mantener el poder en el país “desde sécula seculom” (sic), a decir de Lizarella Valiente.

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Mientras el titular de IPS recorre los hospitales de la previsional y se encuentra con carencias, “Pinocho” Peña prepara un nuevo desembolso para comprar aparatos de “fonopinchazos”. Obviamente para perseguir a sus opositores.

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Como está fracasando su “campaña sucia”, no solo porque no surte efecto, sino también porque fueron descubiertos con las manos en la masa, ahora recurren a otro plan.

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Si esto no es dictadura, la dictadura dónde está. ¿Cuál es el interés que tiene de espiar a sus adversarios políticos o tal vez competidores comerciales? Sencilla la respuesta: permitir que un grupo político siga gobernando este país para concentrar cada vez más el poder económico.

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El resto de los competidores tiene dos opciones: rebelarse o arrodillarse. Al que no se arrodilla le espera una imputación o chantaje desde alguna “policía tributaria”.

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Así están las cosas por Paraguay. Este gobierno de “Horror Colorado” intenta dibujar un “país de maravillas” para el exterior, pero la realidad interna ya no se puede ocultar.

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Lo bueno es que la ciudadanía que sufre en los hospitales, esperando micro, la inseguridad, tiene el castigo en sus dedos.