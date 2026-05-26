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¡Qué fácil es para el gobierno de “Pinocho” Peña rifar millones de guaraníes, mientras los hospitales públicos e IPS se caen a pedazos en el país del “vamos a estar mejor”!

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Había sido que la plata sobra en el país en tiempos electorales. Basta que el clan Zacarías Irún apriete el botón para que aparezcan los millonarios contratos para los cuates.

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Lastima el oído escuchar cómo el senador Zacarías Irún se ofrece como “secretario” de un candidato a concejal cartista para conseguir cargos en la binacional.

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Y lo peor es que rápidamente –hasta bajo amenaza electoral– aparece el rubro hidroeléctrico.

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Si era opositor, hoy ya juntaban votos para rajarlo del Congreso. Pero como es cartista, no pasará absolutamente nada.

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Adivina, adivinador. ¿Qué concluirá la Contraloría de Camilín Benítez (ANR, HC) sobre el examen de correspondencia de “Pinocho” Peña? Es muy fácil la respuesta: “Pinocho” tiene todo en orden y no se enriqueció ilícitamente. ¡Guaaauuu...!

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¿Qué documentos presentó para justificar la construcción en San Ber? Préstamos del “banco amigo”, del grupo donde fue accionista hasta que se le descubrió. ¿Más claro podemos ser? No podemos, ¿verdad?

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Y así, colorín, colorado, termina el cuento de una autoridad colorada en el poder.

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Lo curioso es que la empresa constructora, que es de su pariente político, le hizo “el aguante” y no le cobró inmediatamente por la obra. ¡Qué privilegio!

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Y aquí otra perla del gobierno de “Horror Colorado”: en este segundo tiempo quieren inaugurar los “fonoPinochazos”.

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Por lo visto no les resultó bien la “campaña sucia”. Encima que fueron descubiertos y hay serios indicios de la vinculación con la viceministra Alejandra Duarte y una firma.

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Investigando, hasta salpica a Asu 2025. El candidato a intendente cartista para Asunción, Camilo Pérez, puede dar explicaciones a la ciudadanía. En estas condiciones no puede administrar la ciudad.

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A los cartistas, trolls y perifoneros les cayó mal la excelente homilía del nuncio apostólico durante la celebración de María Auxiliadora sobre la hedionda corrupción.