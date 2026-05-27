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Cuando asumió “Pinocho” Peña se convirtieron en “florero” y ahora en “pintores de brocha blanca”.

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Parece que Camilín busca desesperadamente su rekutu y por ese motivo le otorgó el “certificado de impunidad” a “Pinocho”.

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Nadie en su sano juicio puede pensar que los números cuadran en las finanzas del que sabemos.

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¿Quién en el Paraguay consigue un préstamo supermillonario de un banco sin que el terreno sea propio? Solo uno.

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Tanto confía en “Pinocho” el “banco amigo” que ni siquiera le hizo la hipoteca, aparentemente... Claro, ¿cómo vas a hipotecar una propiedad que no es tuya?

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Ese cuento se tragó Camilín, la DNIT de Orué miró para otro lado y la Fiscalía de Emily está en otra cosa. Y así nos va.

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La Constitución del “Patrão”: Usen y abusen, sigue más vigente que nunca en el Paraguay de “vamos a estar mejor” y del “primer grado”.

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En realidad somos un país de prescolar porque las cosas que están ocurriendo nos llevan directamente a un totalitarismo retrógrado.

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El titular del IPS, Isaías Fretes, ya se pasa de conferencias y conferencias. Los asegurados, patrones, jubilados y familiares ya quieren soluciones.

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Por cierto: ¿Por qué no dice nada sobre la peligrosa concentración de fondos de los trabajadores en el “banco amigo” de “Pinocho”?

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Tampoco habla de exigirle al Gobierno que pague la deuda histórica de unos US$ 650 millones para arreglar varios de los desastres que hacen las sucesivas administraciones coloradas.

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Otro hecho llamativo: Fretes dijo que hay quiebra en cada esquina de IPS. Sin embargo, el anterior titular de la previsional, Jorge Brítez, aumentó su patrimonio en más de G. 32.564 millones. ¿Cómo se entiende esto?

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Se supone que la Fiscalía debería apuntar su dedo acusador a Brítez. Pero como este señor autorizó la “peregrinación” de los fondos del IPS al “banco amigo”, es muy difícil que lo toquen.

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A Emily le tiembla el pulso para hacer estas cosas.