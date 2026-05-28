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Evidentemente este ciudadano cree que el país es un “Principado” y que todos los habitantes trabajan para abultar su “corregido” patrimonio y mantener su buen nivel de vida y la de su “familia real”.

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Es al revés: “Pinocho” le tiene que pedir disculpas a la gente que le prometió que “vamos a estar mejor”. En particular a los enfermos porque les dejó sin medicamentos mientras IPS capitalizaba el banco de sus amigos.

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Utilizó las necesidades sociales para lanzar programas estrellas con el único objetivo de hacer licitaciones millonarias sin control de la Dirección de Contrataciones.

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Por “Sobre-todas” las cosas le fue a él demasiado bien. A tal punto que se construyó una mansión en San Bernardino.

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¿Habrá hipotecado para obtener un préstamo millonario? ¿Cómo hizo si el inmueble no está a su nombre? Estas preguntas pueden ser utilizadas en un examen oral de la materia Derecho Civil de una facultad seria de Derecho. El que responde saca 5 felicitado.

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El gobierno de “Pinocho” Peña tampoco tiene remedio y a este paso, en el segundo tiempo, nos estamos yendo a terapia intensiva sin escala.

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Al círculo áulico le asustó el anuncio de la conferencia de prensa del titular del IPS. Dijo que iba a hablar de la lavandería. Felizmente -para algunos- se refirió a los aparatos de lavar sábanas, ropas de cama y todo tipo de batas.

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De buenas a primeras se ponía interesante, pero finalmente se diluyó el tema como detergente en polvo en agua turbinada.

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Pero alguna vez tendrá que hablarse en serio de “la lavandería”.

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Por fin la Fiscalía le abrió una investigación al extitular del IPS, Jorge Brítez. Pero así como están las cosas, va a terminar en un oparei. Al menos hasta el 2028 tiene total impunidad.

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Tal como está previsto, terminó en un rotundo fracaso el acopio y lanzamiento a las calles de policías “express”.

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La excusa gua’u es que no hay presupuesto. Puro cuento. Estos chicos con una instrucción de seis meses no están preparados para hacer un trabajo profesional de seguridad. Todo el mundo sabía menos Riera.