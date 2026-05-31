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Se las da públicamente de “gran economista”, recibido en una universidad norteamericana, pero no sabe ni presentar su declaración jurada... por Dios.

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O sabe demasiado y no contaba con que la prensa crítica descubra sus sospechosos “olvidos”.

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Ahora se entiende por qué está tan enojado con los periodistas de medios de comunicación críticos. Seguramente esa materia estaba ausente del plan curricular o cuando se desarrolló se fue de recreo.

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Además, si Camilín Benítez Aldana le da un certificado de “hombre ejemplar” no quiere decir que está libre de un proceso.

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La ventaja que tiene “Pinocho” Peña es que la fiscalía dirige “Mandrake” Rolón y le designó “por sorteo” –que es tan sospechoso como el de la Conmebol– al agente Jorge Arce.

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Ojo que este es el mismo muchacho que pidió la desestimación de la denuncia contra Cartes. Y es el mismo que imputó a los del Grupo ABC. Más claro no podemos ser, ¿verdad?

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Y hablando de “próceres”, corresponde que el jabalinista Jiménez Gaona les haga un monumento a los frentistas del fallido metrobús.

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¡Cómo sufrió esta gente por culpa del cartismo y del “mamotreto” de proyecto que presentaron para que el país transite por el “Nuevo Rumbo” mba’embo.

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Lo único que falta es que los frentistas se vean obligados por la Fiscalía o la Justicia a pedirle disculpa a este “prócer” de Jiménez Gaona. De los cartistas se puede esperar cualquier cosa.

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Hay que estar atentos siempre porque están con la vaselina en la mano. Ellos ya están mejor y les importa un comino cómo viven sus compatriotas.

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Pero hay una forma de joderle siempre a la clase política que se creen “príncipes”. Es el voto castigo en las urnas.

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El domingo 7 de junio se llevarán a cabo las internas municipales y ese es el momento más sublime para que el elector les envíe a la llanura al candidato, al movimiento, al partido y a sus “patrones”.

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La llanura, las publicaciones y el escrache público son los castigos que más odian los políticos.