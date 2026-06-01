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Cada vez que pretende “aclarar”, lo que hace Pinocho es mentir, porque, si dice la verdad, expondrá cómo se valió de campañas sucias y ataques para ocultar sus fatos y deficiencias como mandatario.

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Si no tuviera nada que ocultar y si fuera legal todo lo que hace, no se pondría tan nervioso y agresivo cuando se le hacen preguntas. Mombyry chugui la “estadista”. Es obvio que el cargo le queda muy grande.

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Lo peor es que él debe creer que estas son peleas de entrecasa y que lo atacan porque no lo quieren nomás. En estos tiempos de conexión global, en todo el mundo se dan cuenta de que es un improvisado angá.

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Comentan que la “gran” caravana de Camilín estuvo ayer un tanto raleada. Seguro que no fue por falta de viru y vaka’i.

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En caso de que hayan tomado lista, como dicen que hacen siempre, hoy habrá seguramente akãpeteces en algunas instituciones, en especial en la muni capitalina.

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La Cámara bajísima debería tratar mañana en su sesión la ley anti Rivas-Arévalos que vienen postergando desde hace tiempo.

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Es extraño que no saquen esa ley de una buena vez, para exigir que quienes van al Jurado de Enjuiciamiento al menos sean abogados con experiencia y no novatos que apenas saben leer.

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Al final, los cartistas serán los más beneficiados porque así evitarán pasar de nuevo papelones lamentables como los que padecieron con Rivas’i hasta que decidieron sacárselo de encima.

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Hay mucho nerviosismo en las altas esferas porque parece que los números, tanto para ahora como para octubre y para el 2028, no están dando nada bien.

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Aunque el Patrao ya haya digitado quiénes serán los candidatos, ni siquiera los elegidos están seguros, incluyendo aquellos que por obligación tuvieron que decir que aceptaban

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Si la debacle ya se inicia este año, va a ser muy difícil sostener ciertas candidaturas para más adelante.

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No se descarta que algunos desensillen del 2028 porque no les da el cuero y que otros se suban al cabayú, por más que “el que te jedi” se enfurezca por eso.

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Para peor, la estrategia de meter presos a los adversarios que van adelante en las encuestas, a esta altura, puede resultar contraproducente.

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Suele suceder que el efecto es que los electores apoyen con más fuerza a los que ven como víctimas de persecución.

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Desde hoy, se inicia la vigilia para los candidatos y candidatas de las municipales. Habrá rumores y denuncias a tutiplé, con seguridad.