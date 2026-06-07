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En estas elecciones municipales, la democracia le otorga solo dos días el poder a la gente: internas y comicios generales. No se debe desaprovechar.

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Lo que la Fiscalía y la Justicia no se animan a hacer, el elector hoy todo lo puede. Lo que más odian el candidato y sus respectivos “patrones” es la llanura porque les aleja del poder, de la Tesorería municipal, de los ámbitos de decisión.

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No solamente se puede deprimir su patrimonio sino que corre serio riesgo incluso de ir preso al perder el poder político, principal escudo de impunidad que aún sobrevive en el Paraguay.

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El cartismo quiere continuar administrando la ciudad de Asunción con el mismo equipo y esquema que utilizó con el impresentable de Nenecho y de Luis Bello. Basta con mirar a sus concejales y ahí están todos juntos como hermanos.

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“Pinocho” Peña y su “Patrão” tendrán los ojos puestos en dos ciudades: Asunción y Ciudad del Este, principalmente.

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El elector al llegar hoy a la máquina de votación debe descargar toda la ira que dispara desde las redes sociales. Debe volver a la realidad por un instante, de lo contrario solo veremos una ciudad linda desde un videíto o un powerpoint.

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Como dice la música de Os Paralamas do Sucesso: “.... con los brazos abiertos en la tarjeta postal pero con los puños cerrados en la vida real”.

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La gente debe preguntarse hoy qué pasó con los miles de millones que “desaparecieron” de su municipio, de esa plaza destrozada, de los bonos que dice que colocó con éxito, de las calles rotas, etc.

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De paso castigar a sus “patrones”, jefes de movimientos o partidos que solo quieren seguir en el poder para consolidar y ampliar “su imperio económico”.

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Contrariamente, premiar a esos intendentes y concejales que administraron bien sus municipios, pese al boicot del Gobierno central, del gobernador de ese departamento, de un partido que busca su fracaso por envidia, para truncarle su futuro político o porque no se arrodilla.

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Esperemos que los que operan las máquinas de votación respeten el voto de la gente, de lo contrario ya no tendremos democracia.