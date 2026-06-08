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No apareció el voto castigo que pidió a gritos la disidencia colorada. Pero le “garrotearon” electoralmente a Nenecho como Dios manda y, así como están las cosas, no entrará en la lista de 24 concejales.

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En la Capital, Camilo Pérez venció a Arnaldo Samaniego por un amplio margen de votos que ni los cartistas se esperaban. Evidentemente, la estructura sigue pesando en la ANR y se puso toda la carne al asador en el último tramo.

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“Horror Colorado” recurrió de vuelta a su vieja fórmula: imponerle a un outsider a las bases. Su último experimento fue desastroso con Nenecho. Si Camilo pasa el 4 de octubre, esperemos que no termine igual que este chico.

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Ojo que sus antecedentes en el Comité Olímpico Paraguayo no son muy buenos.

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La disidencia colorada debería analizar profundamente porqué no prenden sus candidatos. Además, la falta de consenso en diferentes distritos le hizo ganar a “Horror Colorado”.

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Ahí está el caso de la ciudad de Tomás Romero Pereira (Itapúa), donde ganó el padre del exsenador Hernán David Rivas, un cuestionado político que ni su balance aprobaron en los cinco años de gestión. Si se unían dos movimientos disidentes ganaban.

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En Ciudad del Este el candidato del clan Zacarías recibió una feroz paliza. Si bien le ganó un postulante cartista también como Rigo Chamorro, pertenece al equipo del gobernador de Alto Paraná, Landy Torres.

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El zacariismo se suma a los grandes derrotados de estas elecciones, como el hermano de Freddy D’Ecclesiis en Santaní; los senadores Samaniego, Ever Villalba y Dionisio Amarilla, el diputado Diego Candia y otros “caciques”.

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En el PLRA, el movimiento “Nuevo Liberalismo” fue el gran ganador de la jornada con Alcides Riveros, quien asumirá como titular azul.

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Pero se evidenció la apatía electoral en las internas de ambos partidos ayer. Dirán que es normal, pero debe ser motivo de preocupación el poco interés que despierta en los afiliados un evento tan importante.

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Esperemos que en las municipales generales del 4 de octubre la ciudadanía en general concurra masivamente a las urnas para premiar o castigar a los candidatos a intendentes y concejales que prometen de todo.

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El que no participa en los comicios deja a merced de los “escombros” administrar la ciudad a su antojo. Y así nos va.

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Cuentan los que saben que en Yabebyry (Misiones) ocurrieron varios hechos graves, motivo por el cual tuvo un retraso el inicio de los comicios. Pero lo más jodido es que un legislador habría cometido un supuesto uso indebido de influencias. ¿Quién será?