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Se le venía la noooche al gobierno de “Horror Colorado” porque tenía toda la intención de “regalar” la energía a una empresa extranjera con buen “enchufe” en el Gobierno. Le golpeó el título de “Vendepatria” calificado por sindicatos de ANDE.

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Ayer se produjo otro “abrazo” entre Camilo y el movimiento de “Toro”. Pero ojo que Velázquez exigió que se respeten los votos.

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Hoy comienza el juzgamiento en la ANR. Parece que hubo “votos fantasmas”.

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Parece que hay dos códigos penales. A un diputado le imputaron y al chofer de “Trato Apu’a” no, por el mismo hecho.