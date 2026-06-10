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Una vez más, “Pinocho” Peña reculó y dejó sin efecto la vigencia de cuatro decretos “entreguistas” de nuestra energía.

Por ABC Color
10 de junio de 2026 a la - 01:00
ÑEE/10/06/2026
ÑEE/10/06/2026Caló, ABC Color

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Se le venía la noooche al gobierno de “Horror Colorado” porque tenía toda la intención de “regalar” la energía a una empresa extranjera con buen “enchufe” en el Gobierno. Le golpeó el título de “Vendepatria” calificado por sindicatos de ANDE.

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Ayer se produjo otro “abrazo” entre Camilo y el movimiento de “Toro”. Pero ojo que Velázquez exigió que se respeten los votos.

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Hoy comienza el juzgamiento en la ANR. Parece que hubo “votos fantasmas”.

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Parece que hay dos códigos penales. A un diputado le imputaron y al chofer de “Trato Apu’a” no, por el mismo hecho.