--------

Varios “próceres políticos” también estuvieron en el debut de la selección paraguaya en EE.UU., que lanzaron también su dosis de yeta. Se les vio a Latorre-i, Camilo Pérez, “Tigre” Ramírez, etc.

--------

Los “amigos bank” pasaron igualmente por la “alfombra azul” ñandecó y no faltaron los flashes y las entrevistas colchoneras a estos impresentables que “ya están mejor”.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ojalá que “Pinocho” Peña ya no vuelva para el segundo partido. Así como tiene tantas ganas de viajar al exterior, debería interesarse en solucionar los problemas del país.

--------

Parece que aún no le envió ningún escribano a José-i González, exdirector jurídico del IPS. Lo que significa que es cierto que el titular del Ejecutivo metió la mano para “desplumarle” a una empresa ligada a la familia política de la ex primera dama.

--------

¿Qué va a pasar si se da la vuelta la tortilla en el 2028? Los que hoy “están mejor” corren serio riesgo de hacer guampas.

--------

Por ahora pueden estar tranquilos porque Emily no tiene ningún interés en molestarles a los poderosos de hoy. La Diosa Astrea perdió su venda. Ojalá recupere algún día.

--------

Cuentan los que saben que partió una “orden superior” para que nadie sepa qué hizo con la plata pública Camilo Pérez en el Rally y ASU 2025. Lamentable.