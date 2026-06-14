--------
Varios “próceres políticos” también estuvieron en el debut de la selección paraguaya en EE.UU., que lanzaron también su dosis de yeta. Se les vio a Latorre-i, Camilo Pérez, “Tigre” Ramírez, etc.
--------
Los “amigos bank” pasaron igualmente por la “alfombra azul” ñandecó y no faltaron los flashes y las entrevistas colchoneras a estos impresentables que “ya están mejor”.
--------
Ojalá que “Pinocho” Peña ya no vuelva para el segundo partido. Así como tiene tantas ganas de viajar al exterior, debería interesarse en solucionar los problemas del país.
--------
Parece que aún no le envió ningún escribano a José-i González, exdirector jurídico del IPS. Lo que significa que es cierto que el titular del Ejecutivo metió la mano para “desplumarle” a una empresa ligada a la familia política de la ex primera dama.
--------
¿Qué va a pasar si se da la vuelta la tortilla en el 2028? Los que hoy “están mejor” corren serio riesgo de hacer guampas.
--------
Por ahora pueden estar tranquilos porque Emily no tiene ningún interés en molestarles a los poderosos de hoy. La Diosa Astrea perdió su venda. Ojalá recupere algún día.
--------
Cuentan los que saben que partió una “orden superior” para que nadie sepa qué hizo con la plata pública Camilo Pérez en el Rally y ASU 2025. Lamentable.