------

Aplican el viejo método de esperar que pase el tiempo y que la gente se olvide. Pero es muy difícil que alguien olvide cuando se lo quiere tomar de tonto o ignorante.

------

Otro que cada rato pretende burlarse de la ciudadanía es el inefable KachiBachi, que cada vez que se le señalan sus arbitrariedades o incoherencias se escuda en que sus adversarios supuestamente hicieron lo mismo.

------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿O sea que está bien proceder mal porque otros lo hicieron antes? Qué gran pensador y líder político que tenemos... ¿será que alguien no se lo querrá llevar a otro país a dar cátedra?

------

Este muchacho Raulín Latorre, que anda muy preocupado paseándose por USA y quiere ser vicepresidente de la República, debería empezar por dar el ejemplo de liderazgo en la cámara de la que es presidente.

------

Nada menos que nueve pedidos de desafuero pendientes hay en la Cámara de Diputados. Cuatro de ellos, del moquetero Samaniego que hace 7 años se ríe de la justicia y de la ciudadanía con la complicidad de la bancada cartista y satélites.

------

Si Latorre’i tuviera algo de inteligencia y coraje, debería incluir en el orden del día los pedidos de la justicia para evidenciar quiénes están a favor de la impunidad y quiénes no.

------

Como no lo hace, solo cabe concluir que es cómplice y que sería un vicepresidente inútil y poco confiable.

------

Los cartistas andan muy agrandados luego de las internas coloradas. Habrá que ver cómo se dan los resultados en octubre, pero es difícil engañar a toda la gente todo el tiempo.

------

Últimamente se nota cierto descuido en el predio de la Secretaría de Deportes, donde mucha gente acude todos los días. Demasiados vehículos particulares a alta velocidad apeligran a quienes van a hacer caminata y trote.

------

Está muy bien apoyar a la albirroja, pero no hay que dejar de lado a la gente común que hace deportes y merece seguridad y buen ambiente.

------

Tanto Santítere como varios de su entorno y autoridades en general aprovechan el Mundial de fútbol para intentar quedar como simpáticos o patriotas. Cuando se termine el evento, a lo mejor se acuerdan de sus responsabilidades en el país.

------

Hoy comienza el periodo para inscribir candidaturas a contralor general de la República y Camilín Benítez pretendería el rekutu.

------

Ahora se explica por qué anduvo haciendo todo lo posible por agradar a las autoridades de turno. Desde el dictamen contra Kattya hasta el blanqueo de la fortuna presidencial

------

¿Más obsecuente pudo ser? No, no pudo más.