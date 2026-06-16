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“Mientic” del primazo lanzó la narrativa para decir públicamente que Jimmy es un “militante” nomás del cartismo.

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Con pose doctoral incluso la Alejandra Duarte intenta desligarse del tal Jimmy, pero en la sala de reuniones de Mburuvicha Róga -con el visto bueno de “Pinocho”- se reúnen amenamente para hacer sus ñembo planificaciones comunicacionales.

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Imagínense, el gobierno de “Horror Colorado” gasta tiempo y dinero para perseguir a opositores, periodistas y medios de comunicación críticos. Igualito que la dictadura stronista.

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Si hace buen gobierno -según él-, ¿para qué inician una “campaña sucia” contra sus críticos? Son “gorilas comunicacionales”, dijo el diputado Raúl Benítez.

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Deberían destinar el dinero de estos sueldos a hospitales públicos y a IPS. Ayer de nuevo el titular de la previsional Isaías Fretes fue a comprobar que la Clínica 12 de Junio tiene miles de falencias.

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Conste que “Pinocho” inauguró mejoras gua’u con el extitular Jorge Brítez. Puro cuento. Similar al hospital de Villarrica.

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Comenzó una firmata ciudadana para que “Pinocho” Peña no retorne a EE.UU. para ver el partido entre Paraguay vs. Turquía por el Mundial. Es un yetatore este chico.

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Seguramente ya está haciendo maletas de vuelta para viajar y de paso encontrarse con su cuate Ale, quien “sueña” con el sillón de los López.

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Cuentan los que saben que está juntando hurreros para que le aplaudan desde las gradas. Algunos viajaron a Los Angeles. Es cuestión de mirar bien la cartelería y se encontrarán similitudes con cuestiones locales.

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Si les deben tres meses a los jubilados municipales, ¿dónde está el dinero o quiénes están presos?