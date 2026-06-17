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Y estos de “Horror Colorado” quedan como mentirosos cuando saltan documentos, fotos y videos con las apariciones del Jimmy este, que es una especie de la Voz del Coloradismo, versión “moderna”.

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¿A esto le llaman “despertar un gigante”? Deberían preocuparse de los verdaderos problemas nacionales como la salud pública, la inseguridad, educación, la falta de caminos, puentes, oportunidades laborales, etc.

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Para ellos “gigante” es “engordar” a sus cuates con programas estrellas y perseguir política y judicialmente a críticos al Gobierno, que incluye políticos, periodistas y medios de comunicación.

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Menos mal que la ciudadanía y el mundo ya se están dando cuenta, menos Emily y doña Astrea.

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El Paraguay de “vamos a estar mejor” ayer fue secuestrado una vez más por delincuentes. Esta vez le tocó a Santa Rita.

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¿Qué dirán el 1 de julio en el informe al Congreso y ante el “Patrao”? Que todo está bien.

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Ayer parecía una zona de guerra Santa Rita mientras los policías se rindieron una vez más. Los asaltantes les pasaron por encima y las altas autoridades del gobierno de “vamos a estar mejor” lejos de la realidad del país.

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¿Dónde está el ñembo “Escudo Guaraní” que con bombos y platillos anunciaron para ser “implacables” contra la delincuencia?

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Ahora se entiende por qué está hace décadas el secretario general de la Cámara de Diputados, un tal Samudio. Ayer fue más cartista que Latorre’i. Intentó impedir que se apruebe un nuevo pedido de informes al Mitic sobre “campaña sucia”. ¡Qué vergüenza!

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El MEC de Pa’i Ramírez y “Pinocho” Peña anunciaron tolerancia cero para los docentes con títulos universitarios falsos. Pero para el exsenador Hernán “Petrocelli” Rivas rige otra ley: el oparei.

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“KachiBachi” había anunciado también que en el Congreso no se les iba a perdonar a los funcionarios y legisladores con título “mau”. Hasta ahora no pasa nada.

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¿Qué hará el senador Patrick Kemper con su primo investigado por supuesto título falso de la misma universidad de Rivas?