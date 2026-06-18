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Acorralados por pruebas contundentes, no tuvieron otra opción que contar la verdad: Que el tal “Jimmy” era funcionario de este gobierno cartista.

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Imagínense: del impuesto del sacrificado ciudadano paraguayo se le pagó a este personaje. ¿Cuál fue su aporte?

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Todos los caminos conducen a Jimmy en el caso de la “campaña sucia”. Por algo hasta “Pinocho” le negó y dijo que ñandeko era un simple militante del Partido Colorado.

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Peña ni siquiera pestañeó para defenderle a uno de sus “gorilas comunicacionales”, como dijo el diputado Raúl Benítez.

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Tras la confesión, Villate y la viceministra Alejandra Duarte Albospino ya deberían rajar del cargo. Pero “Pinocho” les va a proteger, sin lugar a dudas.

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El director de Yacyretá, Luis Benítez (ANR, cartista), muy ligado a Pedro Alliana, debe explicar en qué concepto se le pagó a Jimmy una suma superior a los G. 56 millones.

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Con estas cosas uno sabe por qué falta dinero en hospitales públicos e IPS. Ya sabemos dónde se destina la plata. Para los amigos todo...., dice la Constitución stronista-cartista.

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Y hablando de prioridades del gobierno de “Horror Colorado”, ayer “Pinocho” Peña le rindió cuentas de su gestión a su “Patrão”. El 1 de julio lo hará recién ante el Congreso como manda la Carta Magna.

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Primero su “único líder” y el partido y luego el país. Así ordena la “pirámide de Kellsen” cartista.

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Obviamente que pintó “un país de maravillas”, con sus programas “estrellas” que beneficiaron a su grupito de “amigos bank”. Por “sobre” todas las cosas.

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Y, como siempre, los hurreros aplaudiendo a rabiar. Nada raro. No importa cuándo lo leas.

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Este gobierno de “vamos a estar mejor” está aplazadísimo en seguridad, salud pública, combate a la corrupción, transparencia, reforma del transporte, etc... pero sí es experto en “puenteos” a los organismos de control.

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Saben mentir también... tienen todo un ministerio para eso, a cargo de su primazo, quien tiene un ego estratosférico.