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No solo porque la realidad muestra que las cosas están mal para la mayoría de la gente y mucho peor para quienes tienen menores ingresos o viven al día.
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También por el hecho de que Santítere demostró que es un mentiroso sin vergüenza.
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Afirmó que Jimmy Villaverde era un simple militante colorado “como miles” y está clarísimo que era el funcionario contratado para embarrar a los medios críticos y los opositores no alineados.
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Todo lleva a sospechar que le pagaron a Jimmy para eso. Resta confirmar si se le pagó con dinero público, lo cual es muy probable.
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KachiBachi y otros “intelectuales” pretenden convencer que lo que hizo Santítere de ir primero a rendir cuentas de su administración a su patrón HC antes que al Congreso no está mal porque la Constitución no lo prohíbe.
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Cualquier abogado en serio que no sea Hernán Rivas u Orlando Arévalos le podrá decir que en derecho público lo que no está permitido está prohibido.
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KachiBachi quiere hacerse el simpático y hacer como que no le importa ser el Judas Kái preferido de la ciudadanía.
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En el fondo, sabe que solamente llegó hasta donde llegó en política por la aplanadora cartista y porque tienen “comprados” a unos cuantos opositores.
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Cuando se termine la impunidad imperante se irá a la cuneta y posiblemente deberá rendir cuentas ante la Justicia. Y nadie saldrá a defenderlo o a decir que es inocente.
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Lo mal que están las cosas en varias áreas del país que hasta el Patrão le dijo en la cara a Santítere que se ocupe de la salud pública, que está hecha un desastre.
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Los cartistas sacan pecho porque se construyen hospitales y con eso dicen estar invirtiendo en la salud de la gente.
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Primero: las licitaciones de los hospitales van a para los amigos del poder.
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Segundo: la insfraestructura solamente no solucionará las carencias.
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Hacen falta también medicamentos, instrumental y médicos preparados que no salgan de universidades “mau”.