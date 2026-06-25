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Será más aburrido que chupar un clavo porque, como siempre, pintará un “país de maravillas”. Dirá que ya estamos mejor, pero por otro lado habla de economía de guerra.

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Destacará que él gua’u “despertó a un gigante dormido”, pero contradictoriamente su administración deja a la población más necesitada sin medicamentos en hospitales públicos y en IPS.

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Seguramente el “Mientic” de su primazo Villate le aconsejó que lea su mensaje a las 20:00. Según ellos, la gente va a salir corriendo de su trabajo, comprar asado y ver el mentiroso informe anual.

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Ahora que estamos en pleno Mundial, ni una posibilidad. Ni los que están en Zúrich van a monitorear este espectáculo.

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No sería raro que se les tome examen al día siguiente a los funcionarios públicos sobre la “poesía” de “Pinocho”.

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Cuentan los que saben que como mínimo le exigen “me gusta” en las redes, que es el nuevo parámetro de la verdad.

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El cartismo en el Senado volvió a hacer flamear su bandera de “Dios, Patria y Familia”. Por poco no sacaron el crucifijo ante el proyecto de ley de divorcio exprés.

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Cuentan los que saben que hay una fuerte presión de una iglesia donde concurren Latorre’i, José Alberto del Aña Cua, el innombrable pelotero, etc. Hasta “Pinocho” recibió la bendición de los pastores.

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Ese mismo grupo hizo su show con el acuerdo educativo de la Unión Europea.

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Si a “Horror Colorado” y sus querubines les importan verdaderamente las familias, deberían atender en serio la salud pública, la educación, la inseguridad, generar empleo con un buen clima de inversiones y velar por la democracia.

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Petropar, por ahora, le dijo no a la empresa catarí que insiste e insiste en traer combustible al Paraguay. Ni a un lomitero que te falla una vez le volvés a hacer un pedido y menos a una firma así.

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Pero ojo que ahí está Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol. Ahí todo tiene sentido. Hay dos hermanos que están “bien enchufados”: uno en el edificio de Luque y otro en un club y en la firma catarí.