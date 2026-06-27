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Despilfarrarán US$ 2,8 millones en plantas y pastos, dinero que bien se puede utilizar para la compra de medicamentos para hospitales públicos e IPS.

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Parece que el “espíritu navideño” del clan Zacarías no llega a tanto. Probablemente la compra de medicamentos no tiene resultado electoral.

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Al medio limón de “Lucho” le estarán preparando el discurso para lanzarse con todo el martes en la sesión de Diputados contra la senadora Amarilla.

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Durísimo “le pegó” la legisladora liberal a la esteña. Hasta le sugirió que use crotos en vez de otras plantas más caras.

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Y hablando de despilfarros, la Cámara de Diputados de Latorre’i se apura ahora gua’u en eliminar las groseras gratificaciones de este año. En dos semanas tiene sanción automática.

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Amparado por los votos cómplices del cartismo y los satélites colorados hacen lo que quieren con el dinero de los contribuyentes. Mientras no haya castigo electoral, seguirá así.

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Hay “nuevos aires” en el PLRA. Parece interesante la idea de aglutinar a partidos y movimientos de oposición con el objetivo de unir fuerzas para enfrentar a la ANR, específicamente al cartismo.

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Pero ojo que se está percibiendo una suerte de semiautoritarismo porque le solicitan a algunos que renuncien a sus candidaturas para no dividir fuerzas.

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Todo parece indicar que el PLRA quiere imponer la fuerza del padrón por encima de los proyectos y los buenos perfiles de candidatos.

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La pregunta obligada es: ¿Le espantarán a Miguel Prieto? Si esa es la idea, el cartismo se pondrá muy feliz.

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El intendente de Asunción, Luis Bello, calladamente está direccionando obras para favorecer al candidato colorado Camilo Pérez.

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Aun así no podrá tapar la pésima administración cartista al frente a la comuna capitalina. Deberían preocuparse también en pagar a la Caja Municipal de Jubilaciones para que los exfuncionarios y empleados puedan tener para su mbeyú o payaguá mascada.

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“Lacre” besó de nuevo ayer el anillo al “Patrão” tras “tirotear” a este gobierno. Es cambiante la política...