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Un consejo elemental que se les suele dar a quienes administran dinero es no poner todos los huevos en una misma canasta.

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Eso es justamente lo que está haciendo el gobierno. Con el agravante que pone todo el dinero en una empresa a la que está vinculado Santítere.

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Ahora se explica por qué mantenían a Jorge Brítez a capa y espada, pese a las denuncias sobre su desastrosa administración.

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No importaba que la previsional se fuera a pique, que se perdieran millones cada día y que hubiese una pésima atención a los asegurados, siempre que el dinero siguiera fluyendo hacia la misma canasta.

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Y pensar que un Santítere colérico arremetía inventando que un grupo había mal administrado el dinero del IPS

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En el mismo momento de su reacción desaforada, estaba en curso una repartija obscena de dinero público.

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Qué mentiroso que sos, le diría el recordado Papa Francisco.

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La Junta Municipal acaba de dar un cheque en blanco a Luis Bello (ANR-HC), para gastar G. 4.530 millones para seguir “parchando” calles. Es fácil tirar dinero ajeno.

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Ojalá se llegue hasta el fondo con las denuncias sobre caso Mitic y la Red Desinformante y que quienes idearon y financiaron esta campaña sucia, reciban su merecido.

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Demasiada gente fue atacada en su buen nombre y se le mintió aviesamente a la gente, queriendo pintar una realidad que no era tal.

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Estos aprendices de dictadores creen que la buena vida a costa del dinero público les durará eternamente. No aprendieron aquello de “icambiante la política”.

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La “unidad granítica” que pretende mostrar los cartistas en Asunción parece que no es tal. Hay varios colorados que están en desacuerdo con votar a los mismos que llevaron al desastre a la Capital.

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Además, el abrazo republicano que se dieron tiene fecha de caducidad acelerada.

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Al día siguiente se iniciarán los mutuos ataques y se rumorea que podrían intentar mandar preso al candidato disidente.