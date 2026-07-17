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¿De qué otra manera se puede explicar que, basándose en ridiculeces, inicien casos judiciales contra grupos empresariales, dirigentes de la oposición y a quienes no se arrodillen ante ellos?

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Los argumentos que presentan son irracionales, los documentos que exhiben no dicen lo que ellos pretenden, pero igual arremeten, con el único objetivo de perseguir y desprestigiar a quienes creen “peligrosos enemigos” para ellos.

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No aclares que oscureces. Los consejeros de IPS la embarran más cuando quieren “explicar” sobre cómo manejan los fondos de todos los asegurados.

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Es muy sencillo, para empezar deben justificar por qué envían casi todos los huevos a una sola canasta si eso va contra una regla básica de administración de dinero. Mucho más, si es dinero público.

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“Casualmente”, el banco al que envían todo el dinero estuvo vinculado a Santítere.

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Comentan que tremendo guarará se armó en el IPS tras la consulta a Isaías Fretes en Abc Cardinal, sobre un familiar suyo que estaría invocando su nombre para gestionar “todo tipo de pedidos”.

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Fuentes informan que el susodicho familiar habría estado llamando para averiguar quién pasó el dato.

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Junto al familiar de Fretes se suma un comunicador que juntos se mueven aparentemente como los “grandes señores” a la sombra.

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Este Villate no pierde la oportunidad de mostrar la hilacha. El SPP denunció ayer que el gobierno censuró una publicación con la amenaza de no dar más publicidad oficial.

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Este personaje se equivocó de época de nacimiento. Seguro en la dictadura iba a pasarla a sus anchas “trabajando” de pyrague, denunciando “comunistas” y persiguiendo medios independientes.

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Y quieren convencernos de que Paraguay está en su mejor momento y de que las instituciones funcionan...

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Ya todos saben que lo de la Contraloría está cocinado. Algunos candidatos ni siquieran se presentan a la audiencia para no perder el tiempo.