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La “campaña sucia” está tratando de disparar hacia otros blancos para desviar la atención, pero la realidad le va a ganar por goleada.

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Mientras el país esquiva las balas de los criminales, nada en la incertidumbre y los enfermos suplican por medicamentos y atención, la ANR anuncia hoy con bombos y platillos a sus candidatos a intendentes y concejales para las elecciones municipales del 4 de octubre.

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Dicen que el “Patrao” demasiado quiere anunciarle a Baruja como dupla de Alliana, pero le están sugiriendo que espere luego de los comicios municipales.

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El cartismo le quiere ver hoy a Marito arrodillado ante el “Patrao”. Veremos si se reedita el “abrazo republicano”, que ocurrió alguna vez un 11 de setiembre de 2019.

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Pero he aquí un detalle: ayer Añetete hizo su plenaria en San Ignacio y los disidentes se mostraron enojados porque algunos intendentes fueron excluidos por “Horror Colorado”.

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Así como están las cosas, no se va a anunciar hoy -como estaba previsto- el “abrazo republicano” que tanto necesita el cartismo en estos momentos difíciles que atraviesa el país.

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El gobierno de “Pinocho” y de “Horror Colorado” se está cayendo a pedazos y a toda costa busca un respaldo político dentro de la ANR.

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Los que saben dicen que los números de Alliana no son tan alentadores y que la “orden superior” es “tirotear” con todo contra Miguel Prieto hasta equilibrar las cifras.

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En Paraguay hay “mafias de todos los colores”. Ahora descubrieron una del asfalto que ensucia de cuerpo entero una vez más a la Municipalidad de Asunción, administrada ahora por el cartista Luis Bello.

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La comunidad internacional se pregunta si “Pinocho” Peña sacará también un comunicado contra Lula así como lo hizo en pleno mundial con el caso Mbappé-Celeste Amarilla. Lo de Lula sí que es terrible porque para justificar sus gastos militares dice que Paraguay un buen día decidió invadir el Brasil.