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El oficialismo pretende exhibir la unidad colorada como fortaleza, pero cualquiera se da cuenta de que dicha unidad no es cierta y está pegada con saliva.

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No se trata solo de la falsa unidad con los disidentes sino de que entre los mismos cartistas hay disputas irreconciliables.

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Hay cuestiones que no cuajan. El Patrão recibe al clan Zacarías en el quincho con foto y todo. A los pocos días, el extraño del pelo largo dice que los ZI no aparecerán para nada en la campaña colorada en CDE.

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Ayer ZI ninguneó al del pelo largo y lo trató poco menos que de burro en política. Sin embargo, todos saben que actúa por mandato del Patrão y que las órdenes se cumplen sí o sí.

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Tiene pinta de que apenas terminen las elecciones municipales, cualquiera sea el resultado, habrá una estampida de descontentos.

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Por si no fuera suficiente, Gustavito “Simpatía” Leite, cada vez que tiene un micrófono cerca, le tira un bombazo a Santítere.

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Uno puede imaginar que, si no se dan los resultados que están queriendo en octubre, las bombas recrudecerán y puede pasar cualquier cosa.

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Hasta puede que Hércules termine no siendo el candidato para 2028 por incompatibilidad, al tener que completar el mandato.

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Hablando de Hércules. No se cansa de hacer el ridículo cuando dice que todavía no decidió su dupla y que nadie lo va a presionar, ndajeko.

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Papito de mi corazón. El Patrão, el mismo que te obligó a aceptar la candidatura, ya definió hace rato que será Barujín. ¿O no lo sabés?

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Claro que sabés, El problema es que, si lo anuncian ahora, se les vendrán al humo Raulito y Cesarito.

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Seguro, les ofrecerán candidaturas al Senado o algún ministerio para calmarlos...

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El problema es que ahí se van a enojar otros que ya se anotaron previamente.

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El senador Varela lo resumió ayer sencillamente: hay demasiados interesados y las candidaturas y cargos no alcanzan para todos.