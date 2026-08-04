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El candidato cartista Camilo Pérez ya recibió la “orden superior”. Si llega a ganar las municipales el 4 de octubre, con seguridad se ejecutará la propuesta.

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Los “peajeros” se están relamiendo porque se cansan de meterle la mano en el bolsillo de la gente.

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No contentos con la millonaria recaudación de la “ONG amiga” de Opaci, avanzan con las ñembo fotomultas y ahora con los peajes.

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Y hablando de estos menesteres, los técnicos del BCP ven “núcleos de tormentas” en el horizonte, pero hasta el momento no pueden avanzar porque el “salvador de la patria” y sus colegas están atajando.

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Los diputados oficialistas ayer almorzaron con su “Patrão”. No filtraron qué fue el menú, pero dicen que el postre consistió en un helado con sabor “a media”.

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Y para confirmar, le pidieron que se vuelva a candidatar a la presidencia de la ANR. Obviamente dijo que sí.

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Estas cosas les encantan a los “líderes” colorados. Stroessner decía lo mismo: “Porque el pueblo me pide” y se quedó 34 años. Y así nos fue.

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Hoy vamos a ver de qué lado están los diputados cartistas cuando se trate el cobro compulsivo de Opaci: del lado de la ciudadanía o de los clanes colorados que manejan la plata. Muy fácil de predecir.

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Hay apuro de la Justicia para castigar lo antes posible a Miguel Prieto, con el objetivo de sacarle de la carrera presidencial.

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Parece que los números no le favorecen al “delfín” de “Horror Colorado”. Dicho sea de paso, hoy le presentarán en Washington como “El candidato del continuismo”.

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Seguro que llevará el discurso del “Paraguay gigante”. Tan gigante como los faltantes de medicamentos en hospitales públicos e IPS. De impunidad, ni hablemos.

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El “zuriguayo” debe estar temblando con el juicio en Miami. Tiene miedo que le salpique. Si se investiga a fondo, caerán varios.

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La pregunta es: ¿Por qué “Chiqui” hacía tantas escalas técnicas en Paraguay? Mundialmente sospechoso.