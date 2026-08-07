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Hay serias dudas sobre su condena porque fue el primer presidente de la previsional de “Pinocho” Peña. Es más, el que permitió la “peregrinación” del dinero de los trabajadores, patrones y jubilados hacia los “amigos bank”.

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En este periodo del “Paraguay Gigante”, los cuates de “Horror Colorado” están saliendo del edificio de Sajonia con sus resoluciones a favor. Los últimos casos son bien gráficos: Boidanich y el jabalinista.

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Además, otros ni siquiera son molestados como “Nenecho” sobre los G. 500.000 millones de los bonos de la Municipalidad de Asunción que “desaparecieron”.

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Esta cifra es superior a los G. 61.000 millones de IPS, lo que no quiere decir que la imputación para los dos expresidentes de la previsional y otros siete funcionarios no sea correcta y/o necesaria.

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La pregunta del millón: ¿Por qué milagro de la vida José-i González, el exasesor jurídico del IPS, salió ileso en esta imputación? ¿Y los consejeros que avalaron con sus firmas no tienen responsabilidad acaso?

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Luego de mirar los números dibujados, los técnicos del BCP ya están listos para hacer lo que se tiene que hacer. El “salvador de la patria” y sus colegas se oponen fuertemente.

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Cuentan los que saben que los números no le favorecen a Alliana. Hay preocupación en el “quincho mayor”. El “Patrão” dio tiempo para revertir los números y si no hay resultados, buscará reemplazos.

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Y como buen pescador de río revuelto, ya presentó por si acaso currículum el “zuriguayo”. Cualquier cosa quiere hacer para salvarse de la “tormenta del norte”.

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El senador “mala leche” también se anotó para ser el elegido de su “Patrão”. Por eso está “tiroteando” contra “Pinocho” casi todos los días. Esa tarea sale fácil.

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Se acerca el 15 de agosto y la ciudad de Asunción es el fiel reflejo de la administración cartista. ¡Qué triste será una vez más el cumpleaños de la Capital del país!

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Los ciudadanos pueden darles una “soberana patada” a los intendentes y concejales el domingo 4 de octubre en las urnas. ¡Basta de masoquismo electoral! La llanura es el mejor remedio para que nuestras ciudades progresen.