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Nada que festejar en este nuevo aniversario, con una desastrosa administración de Honor Colorado con “Re-Necho” Rodríguez a la cabeza y ahora Luis Bello.

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Pero aquí no termina la cosa: el cartista Camilo Pérez se presenta como “la solución” de los problemas. Crearon la enfermedad y ahora te ofrecen el remedio. ¡Qué vergüenza!

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Veremos cómo se comportan los asuncenos el 4 de octubre, día de las elecciones municipales. Ojo que el peor castigo para los políticos es la llanura.

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Imperdible fue el inicio del juicio oral y público para el exsenador cartista Hernán David Rivas. El Ministerio Público y los testigos le hundieron cada vez más.

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Revelaciones inéditas dignas de una serie de Netflix. El exdecano Oscar Rodríguez Kennedy dijo que nunca le vio por la casa de altos estudios y que firmó el título desde su vehículo. O sea, es de garaje entonces.

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Bacchetta señaló que Rivas ni siquiera tenía un lenguaje jurídico. Eso sí fue muy evidente desde el inicio.

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No sabemos si Ña Astrea le va a condenar o a salvar, pero con seguridad el cartismo –que le protegió políticamente– quedará impune. Y así nos va.

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Si “Horror Colorado” sabía que el título de abogado de Rivas estaba en duda, ¿por qué le quiso ubicar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?

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Ahora, si los cartistas creían que verdaderamente es un abogado, tenían que haber pedido disculpas públicas a la ciudadanía por la equivocación. Pero no son tan valientes para admitir una culpa.

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Como los diputados cartistas ya le “succionaron la media” a su “Patrão” pidiéndole que haga rekutu en la presidencia de la ANR, los senadores no se quisieron quedar corto.

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KachiBachi y Chase anunciaron que su “Patrão” será candidato Nº 1 de la lista del Senado para el siguiente periodo (2028-2033).

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Puede ser también un elemento de distracción en medio de los “eternos” tres años de gobierno de “Pinocho” Peña.

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Los técnicos del BCP tienen razón con sus advertencias, pero el “salvador de la patria” tiene la misión de trancar todo para que el “grupo de moda” siga devorando.